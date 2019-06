Los simpatizantes de Carmena: "Vox, vete al siglo XVII"

Entre aficionados británicos llegados para ver la final de Champions que se disputa en Madrid, se han juntado centenares de ciudadanos para dar su apoyo a la alcaldesa en funciones de la capital de España: Manuela Carmena. Ante la posibilidad de que un pacto de PP, Ciudadanos y Vox desaloje a la candidata de Más Madrid del Palacio de Cibeles, los congregados le han dado su respaldo para que continúe en la alcaldía.

“Con tal de que no entre Vox, casi que me sirve todo”

Bajo gritos de “Vox, vete al siglo XVII” algunos de los que se han reunido en la Plaza de Cibeles comentan que lo principal es que el partido de Santiago Abascal no entre en el gobierno. Para ello, están dispuestos incluso a hacer alcaldesa a la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís. “Dentro de lo malo, sería lo mejor”, comenta resignada una mujer. “Con tal de que no entre Vox, casi que me sirve todo”, explica otra. Sin embargo, no todos comparten la misma opinión. “No, no y no”, dice un hombre que ha acudido a la concentración en su silla de ruedas.

“Si dejamos que Manuela se vaya, Madrid se nos va a caer”

Pero la mayoría lo que verdad quiere es que Manuela Carmena continúe su gestión durante otros cuatro años. “Si dejamos que Manuela se vaya, Madrid se nos va a caer”, comenta el hombre que se negaba al pacto con Ciudadanos. También cree que la candidata de Más Madrid debe gobernar porque ha sido el partido más votado. Cuando le preguntamos si Esperanza Aguirre debería haber sido alcaldesa por ser la más votada en 2015 nos responde: “Gobernó quien quiso el pueblo”. Otra señora está convencida de que Carmena ha ganado las elecciones a los tres partidos de la derecha, aunque acaba admitiendo que la suma de PP, Ciudadanos y Vox consigue mayoría.

Al preguntar por las mejores medidas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid durante estos cuatro años hay dos que se repiten: el recorte de la deuda y, sobre todo, Madrid Central. “Madrid Central está muy bien por lo de la contaminación”, explica una mujer. Otra va incluso más lejos y asegura que, si por ella fuera, “quitaría todos los coches”.