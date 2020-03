Los sanitarios de Ifema consideran que en la próxima semana registrarán más altas que ingresos

El director del hospital temporal de Ifema, Antonio Zapatero, confía en que la semana próxima haya más altas médicas que ingresos de pacientes por coronavirus en estas instalaciones, lo que supone llegar al denominado 'pico de la curva'.

En declaraciones a Efe, el director del que ya es el hospital más grande de España espera que con ese "hito" la situación en los hospitales mejore "notablemente", aunque ha subrayado que esta es una "sensación" y no quiere crear "expectativas" que no se vayan a cumplir. Zapatero ha pedido a los ciudadanos que no salgan de sus casas para dar "tiempo" a los hospitales a atender a los pacientes que ya están enfermos, y así "en pocas semanas" la situación que hay actualmente "empiece a dar la vuelta".

Al respecto, ha indicado que en el hospital ya se han dado un total de 146 altas y ha señalado que hoy puede que se den "bastantes". Ha recordado que el pabellón 5 de Ifema ya está "a pleno rendimiento", que el pabellón 9 se encuentra operativo con 750 camas desde este jueves y esta misma mañana ha recibido a sus primeros 211 pacientes.

El director del hospital de Ifema prevé que el próximo domingo pueda abrirse el pabellón 7, que dispondrá de 550 camas. Con todo, confía en que entre el lunes y el martes se alcance "el tope" de 1.300 camas, una instalación que se ha desarrollado en poco más de una semana.

La previsión es de crecer al ritmo de ingreso de unos 200 pacientes diarios, según Zapatero. Por el momento, en cuatro días ya se han recibido a 481 pacientes en Ifema.

El hospital también está preparándose para poner en marcha las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante este fin de semana, que han sido montadas ya por el Ejército y el Summa 112. El director del hospital ha asegurado que cuenta con suficientes Equipos de Protección Individual (EPI), por lo que "de momento" está abastecido.

En cuanto a la plantilla, ha explicado que se está ajustando "en función del número de pacientes ingresados", pero que para los 1.300 previstos como "tope", quieren contar con 400 médicos, 400 enfermeros, otros 400 auxiliares de enfermería, además de unos 100 celadores, en total 1.300 sanitarios atendiendo en el hospital.

El perfil del paciente es el que acude a las urgencias de los hospitales madrileños y está pendiente de ingreso, ha indicado Zapatero, quien por el momento no prevé recibir a pacientes que tengan "especiales criterios de gravedad". Ha afirmado además que el ánimo entre los trabajadores del hospital de campaña es "muy bueno" y ha confiado en que todo saldrá adelante.