Los Ribereños responden a Abascal y tachan el discurso de Vox sobre los trasvases de "populista y vacío"

La Asociación de Municipios Ribereños ha respondido al líder de Vox, Santiago Abascal, quien avisó este martes desde Murcia que expulsaría de su partido a quien se oponga al Plan Hidrológico Nacional o los trasvases, para tachar el discurso de la formación de "populista y vacío".

En nota de prensa, la Asociación se ha mostrado preocupada por el "autoritarismo" del que presume Abascal y su posición "absolutamente populista y alejada de la ciencia" al respecto del agua.

Además, retan a los cabezas de lista de Vox a la Junta por las provincias de Guadalajara y Cuenca, Iván Sánchez y Jesús Manuel de la Huz; así como a los candidatos a las alcaldías de Cuenca y Guadalajara, Rafael Rodríguez y Javier Toquero, a explicar su postura con datos.

Así, les ha pedido que no se escuden en "hipotéticos planes hidrológicos nacionales sobre los que no tienen ni idea y que nunca pueden concretar". "Palabras vacías que sólo ocultan un profundo desconocimiento sobre la gestión del agua por cuencas".

"No saben de lo que hablan y sólo quieren demostrar una postura de fuerza, absolutista y alejada completamente de la ciencia y el sentido común en el escenario de crisis climática en el que nos adentramos", claman desde los municipios ribereños, que temen desandar el camino logrado por culpa "de cantos de sirena populista".

Bajo su punto de vista, no se puede prometer un agua que no existe. "Los ciudadanos debemos exigir una gestión eficaz de la misma, recuperando acuíferos, cuidando de nuestros ríos y reduciendo la demanda". "Como cualquier alumno de primaria sabe, los ríos tienen una función básica en el ciclo del agua y no son tuberías".

"Cuidar de nuestros ríos no es un capricho ecologista, no es de izquierdas, es de primera necesidad para mantener vivos los territorios que vertebran. Frente a cualquier atisbo de criterio científico, la postura de Vox es terrorífica y la posición absolutamente autoritaria de su líder propia de otra época".

Para la Asociación, los candidatos de Vox en Castilla-La Mancha, tras las palabras de Abascal, tienen dos caminos: "Irse del partido como una muestra de dignidad o traicionar a sus vecinos y quedarse del lado de los asesinos del Tajo y el Mar Menor".