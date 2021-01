Los Reyes Magos saludan a los niños de Salamanca a través de las pantallas

Una gala organizada por el Ayuntamiento de Salamanca, con la participación de artistas y compañías locales, ha servido para abrir las puertas del Ayuntamiento a los Reyes Magos, quienes han dirigido unas palabras a los niños de la ciudad a través de la televisión, concretamente a través del canal municipal en Youtube y de la La 8 de RTVCyL.

En esta ocasión, este evento ha sustituido a la tradicional cabalgata y al saludo desde el balcón consistorial, que este año no se ha podido celebrar por la pandemia, y ha consistido en una gala desde el Liceo, presentada por la actriz Guadalupe Lancho y el actor Alfonso Mendiguchía.

Los dos han dado vida a unos personajes que han tenido que viajar y dejarse llevar por la estrella de Belén hasta llegar a los magos, a los que han podido abrir las puertas del Ayuntamiento gracias a superar siete pruebas, acompañadas por actuaciones musicales, teatro y magia de compañías locales.

Así, con la presencia en las pantallas de Spasmo Teatro, el mago Nacho Casal, El Niño Lápiz o el Coro Meraki de la Escuela Sirinx, han invitado a los espectadores y, especialmente, a los niños a disfrutar de la magia de la vida, además de dar paso a los reyes que esperaban, junto a su séquito, a las puertas del consistorio.

MÁS ACTUACIONES

También los alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca han participado en esta gala, quienes han sido los encargados de despedirla interpretando y bailando el tema 'Somewhere over the Rainbow' desde el Liceo.

La propuesta ha contado con una banda sonora propia, titulada 'Gigantes de hielo', que ha sido realizada por el cantante y compositor salmantino Kenai White, ganador del certamen Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Salamanca durante dos años consecutivos.

RECEPCIÓN DE LOS REYES

Durante la gala se ha retransmitido la llegada de los Reyes Magos al Ayuntamiento de Salamanca, donde han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, acompañado por malabaristas, magos y otros personajes cercanos a los niños.

También, acompañados de los pajes reales, sus majestades han sido conducidos al Salón de Recepciones donde había colocados tres tronos, específicos para el momento, desde donde el rey Gaspar ha dirigido unas palabras a los niños de Salamanca, antes de empezar a repartir los regalos.