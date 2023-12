El 90% de los pueblos de Ciudad Real se adhieren al Plan de Renovación de Redes de Agua Potable de la Diputación

La Junta de Gobierno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado este jueves la resolución del Plan de Renovación de Redes de Agua Potable que ha puesto en marcha el Equipo de Gobierno de Coalición de la institución provincial, dando así respuesta a lo anunciado por el presidente de la Corporación, Miguel Ángel Valverde, en su discurso de investidura.

El pasado mes de septiembre se habilitó crédito y hoy, a tres días de la finalización del ejercicio, se ha dado el visto bueno a la asignación de recursos y, por tanto, al inicio de la ejecución del plan, que se llevará a cabo a lo largo de 2024, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Así lo ha explicado la portavoz de rquipo de Gobierno, Rocío Zarco, quien ha comparecido ante los periodistas junto al vicepresidente cuarto, Adrián Fernández. Ambos han destacado que el 90 por ciento de los pueblos de la provincia, un total de 91 localidades, se han adherido a esta iniciativa de nuevo cuño que viene a dar respuesta a la necesidad de comenzar a poner fin al grave problema de pérdidas de agua en las redes de abastecimiento. La inversión asciende a 9.253.428 euros, aunque para 2024 ya hay consignados otros 5 millones en los Presupuestos.

Y la idea es que, si la regla de techo de gasto lo permite, para cuando finalice el mandato se hayan invertido 40 millones de euros, sobre todo porque está más que acreditado el mal estado de las redes, a lo que hay que sumar la situación de sequía y que en algunas comarcas, como la de Calatrava, se abastecen desde hace tiempo con agua subterránea ante al agotamiento de las reservas en las captaciones de superficie.

Se trata de un plan que se ha concebido para mejorar el rendimiento hídrico, la eficiencia y la calidad de los sistemas de abastecimiento, muy obsoletos o deteriorados en la mayoría de las localidades ciudadrealeñas. Tanto es así, que las solicitudes han sido numerosas, motivo por el que Zarco no ha dudado en calificar de "éxito rotundo" el programa que se ha llevado a cabo nada más llegar al Gobierno de la Administración provincial.

Tras reiterar que se trata de una actuación que nace con vocación de continuidad para toda la legislatura, ha dicho que la Diputación sale, una vez más, al rescate de los ayuntamientos de la provincia atendiendo a los problemas reales. Y ha mostrado su satisfacción porque, en contra del "rotundo fracaso" que vaticinó el grupo socialista, la respuesta de los ayuntamientos ha sido masiva.

"Estamos de felicitación. Es un orgullo para nosotros que los ayuntamientos hayan respondido de esta manera tan formidable a este plan. Y la Diputación estará a disposición de ellos en esta y otras actuaciones", ha dicho Zarco.

Se da la circunstancia, no obstante, que ha habido 14 pueblos que han optado por no sumarse a la iniciativa, entre ellos Herencia, que ha perdido una inversión de 155.000 euros; Alcázar de San Juan, que renuncia así a otros 300.000; Ballesteros de Calatrava a 45.000 y Villarta de San Juan a 91.000. Del mismo modo, han decidido no sumarse Alcubillas, Cañada, Caracuel, Chillón, Fuenllana, El Hoyo, Santa Cruz de los Cáñamos, San Carlos de Valle, Solana del Pino y Terrinches.

Pero también ha habido municipios que han presentado memorias cuyos importes han superado la cantidad que se les han sido asignado. Es el caso de Ciudad Real, que ha concurrido con necesidades que precisarían 310.000 euros más; Moral otros 50.000; Bolaños 84.000 y Manzanares 128.000 euros. Queda patente, por tanto, la necesidad de una mayor inversión, que se sitúa, atendiendo a documentación recibida en la Diputación hasta el momento, en 800.000 euros más. Una realidad que lleva al Equipo de Gobierno a remarcar su intención de continuar atendiendo la renovación de redes de agua potable en los sucesivos ejercicios.

En estos términos se ha expresado Rocío Zarco antes de dar por concluida de la rueda de prensa deseándoles a los profesionales de la información presentes y, por extensión, a todos los medios de comunicación, un Feliz Año Nuevo.