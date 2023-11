PP: "Los privilegios de Sánchez a otros territorios impiden a Andalucía competir en igualdad de oportunidades"

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este domingo que "los privilegios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a otros territorios impiden a Andalucía competir en igualdad de oportunidades".

En una concentración en Alhaurín el Grande (Málaga), por la igualdad de los españoles y contra la amnistía", junto a la presidenta del PP local, Toñi Ledesma, el dirigente 'popular' se ha preguntado "por qué hay que permitir que se rebajen los peajes en Cataluña y en la provincia se encarezcan o que Andalucía sea una tierra infrafinanciada".

"Andalucía recibe más de 1.500 millones de euros menos cada año y eso es menos dinero para construir hospitales o para los servicios sociales o educación pese al esfuerzo del presidente andaluz, Juanma Moreno, de invertir uno de cada tres euros del presupuesto en materia social", ha sostenido, al tiempo que ha añadido que si Andalucía contara con más financiación "tendríamos para hacer más".

A juicio de Carmona, el Gobierno de España "quiere que seamos andaluces pero callados y sumisos, y eso no lo vamos a permitir". Por ello, ha hecho un llamamiento a la "resistencia cívica, pacífica, honrada, democrática y que no se calla ante los abusos del poder", defendiendo "la igualdad de todos los ciudadanos".

"No hay igualdad si hay una tierra como Andalucía que no tiene la oportunidad de desarrollarse por culpa de los privilegios a otros territorios", ha sentenciado y ha subrayado que los andaluces "no van a ser los que vamos a pagar los chantajes de Puigdemont; ya está bien del juego del tocomocho".

Asimismo, ha incidido en que esto "no va de Pedro Sánchez sí o Pedro Sánchez no, va de defender Andalucía" y ha explicado que "hay ciudadanos que libremente se están concentrando en diferentes municipios contra la amnistía y que han votado o no al PP pero defienden que Andalucía tiene que ser una tierra como las demás y esto tiene que ser una lucha justa en la que debemos estar todos".

En este punto, el secretario general del PP malagueño ha afeado que por los siete votos que Sánchez ha necesitado para formar gobierno "construya un muro entre españoles" y ha incidido en que el PP "no se resigna ni va a doblar las manos". Además, ha pedido "no entrar en la provocación porque esto no va de bloques ni de muros; somos la mayoría que va a resistir".

Además, ha señalado que será "esa resistencia cívica" desde los ayuntamientos, la Diputación, la Junta o la ciudadanía "la que conseguirá que la bandera de la libertad y de la igualdad de todos los españoles resista".

En este punto, Carmona ha recordado que en los próximos días se convocará para defender la autonomía andaluza y ha incidido en que Andalucía "merece ser defendida por quienes creemos en ella". Así, ha subrayado "la importancia" de que los jóvenes reivindiquen también la igualdad de oportunidades porque "es la demostración de que podrán progresar".

"Aquellos que decían que iban a luchar contra la casta son la peor casta que nos ha tocado vivir. Aquellos que vivieron intentando enfrentarnos quieren volver a enfrentarnos y no podemos permitirnos entrar en su juego porque la gran mayoría está con nosotros y con el sentido común", ha concluido.

Por su parte, la presidenta del PP de Alhaurín el Grande ha criticado que Sánchez sólo "hable desde su ambición personal" y que prefiera "lo que piden seis o siete diputados a dar lo que necesitan 48 millones de españoles" y ha añadido que España "está condenada a la división con los dirigentes actuales".

Por último, ha lamentado que Sánchez "se apoye en los independentistas catalanes y en Bildu y que hoy se dé la razón a esas personas que quebrantaron las leyes, se rieron de la Constitución y asesinaron a ciudadanos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No nos vamos a conformar, no nos vamos a callar y no nos van a dividir. Creemos en la Constitución, en la igualdad y vamos a luchar hasta el final porque no nos vamos a rendir", ha concluido.