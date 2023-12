Los primeros 280 millones de incentivos de Trade estarán disponibles a principios de 2024

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha enviado a consulta pública previa las bases reguladoras de las cinco primeras líneas de incentivos para proyectos empresariales que se gestionarán a través de Andalucía Trade, cuatro para el desarrollo industrial y una para inversiones en I+D+i, que estarán dotadas con 279,16 millones de euros, cofinanciados con Feder.

Una vez cumplimentado este primer trámite, las convocatorias de ayudas, bajo el régimen de concurrencia no competitiva, estarán disponibles desde principios de 2024, informa la Junta en una nota de prensa. "Estas líneas forman parte de un completo sistema de incentivos empresariales, que se pone ya en marcha, que será gestionado a través de Andalucía Trade y que en su conjunto se acercará a los 1.000 millones de euros hasta 2027", ha explicado la consejera Carolina España, que ha presidido en Sevilla la reunión del Consejo Rector de Andalucía Trade.

El objetivo de estos incentivos es "potenciar la actividad de las empresas andaluzas, apoyar su internacionalización y que ningún proyecto emprendedor se quede en el camino por falta de apoyo público", ha manifestado la consejera.

Durante la fase de exposición pública de las bases reguladoras, los ciudadanos y las organizaciones y asociaciones que deseen pueden hacer llegar sus opiniones sobre el articulado común de las mismas para la concesión de subvenciones en concurrencia no competitiva, así como sobre los cuadros-resumen de cada una de las cinco líneas de subvenciones. Para ello pueden emplear cualquier medio admisible en Derecho, incluido el buzón de correo 'financiacionempresarial@andaluciatrade.es'.

Finalizado el plazo de exposición pública, Andalucía Trade procederá a analizar las propuestas recibidas y comunicará a sus proponentes si se aceptan o no, así como una justificación de la decisión. Superada esta fase, las bases reguladoras continuarán los procedimientos administrativos necesarios con el objetivo de estas ayudas estén a disposición de los emprendedores y empresarios en el menor plazo posible.

Las cuatro líneas de subvenciones para apoyar el desarrollo industrial tienen como objetivo incentivar proyectos de inversión de creación de actividad económica y mejora de la competitividad de las pymes; proyectos de puesta en marcha de pequeñas empresas en Andalucía; proyectos de emprendedores; y proyectos de transformación digital. En líneas generales pueden beneficiarse de estas ayudas pymes, autónomos y empresas de economía social.

La primera línea, Proyectos de Inversión de Creación de Actividad Económica y Mejora de la Competitividad de las Pymes en Andalucía, tiene como objetivo favorecer el desarrollo empresarial e industrial de Andalucía, mediante la creación de actividad económica, la mejora de la competitividad y la ampliación del tamaño de las pequeñas y de las medianas empresas (incluidas microempresas) existentes en Andalucía. Contempla incentivos de hasta el 60% para pequeñas empresas y de hasta el 50% para las medianas, sobre la inversión subvencionable.

La línea de Subvenciones para la Puesta en Marcha de Pequeñas Empresas está destinada a pequeñas empresas de cinco o menos años de antigüedad, con proyectos a partir de 30.000 euros de inversión, y contempla incentivos de hasta el 65% de la inversión subvencionable, con un tope máximo de 800.000 euros.

La línea de Emprendedores está destinada a apoyar nuevos proyectos con dos o menos años de antigüedad que supongan una inversión a partir de 10.000 euros, para lo que pueden recibir subvenciones de hasta el 60% para pequeñas y de hasta el 50% para medianas con un tope máximo de 100.000 euros.

La cuarta línea de apoyo al desarrollo industrial es la de Transformación Digital, y destinada a favorecer la digitalización de los procesos empresariales en las pymes de Andalucía, con un máximo de 200.000 euros por proyecto.

SUBVENCIONES DE HASTA EL 45% PARA I+D

A estas cuatro líneas se suma, dentro de las ayudas a la I+D+i, la línea de Subvenciones para Proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental, cuyo objetivo es promover este tipo de proyectos en Andalucía, en el marco de las actividades establecidas en la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía, S4 Andalucía.

Esta línea está destinada a apoyar a pymes, cooperativas y sociedades laborales que pueden presentarse en solitario o en agrupación con no pymes y con fundaciones y asociaciones de Andalucía cuya actividad principal sea la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y/o la difusión y transferencia de conocimiento. Tanto las no pymes como las fundaciones y asociaciones, sólo pueden presentarse en proyectos de agrupación. Las cuantías oscilan entre el 25% de las no pyme y el 45% de las empresas pequeñas y medianas que se presenten en agrupación.

Estas líneas de ayuda están cofinanciadas con el Programa Andalucía Feder 2021-2027 y están alineadas con la nueva política industrial de Andalucía con horizonte 2030 y la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía 2021-2027, S4Andalucia, una "Estrategia de Estrategias", que constituye el marco para desarrollar las actuaciones dirigidas a conseguir una Andalucía más inteligente y mejor especializada, mediante la innovación, la digitalización, la transición industrial, el emprendimiento y el apoyo de las pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, el Consejo Rector de Andalucía Trade ha aprobado en su reunión de este jueves su Plan Inicial de Actuación, un documento que recoge su hoja de ruta para los próximos cuatro años y que marca los principales objetivos estratégicos y operativos de esta entidad.

Se han especificado cuatro objetivos estratégicos: fomentar, promocionar y diversificar el sistema productivo andaluz para su transformación y aumento de la competitividad; internacionalizar la economía andaluza; impulsar la transferencia de conocimiento; e incrementar la participación de la mujer en el tejido empresarial andaluz.

Para la consecución de estos objetivos, el Plan establece unas líneas operativas adscritas a cada objetivo estratégico. Así, para fomentar, promocionar y diversificar el sistema productivo andaluz, Andalucía Trade va a enfocar sus esfuerzos en favorecer el desarrollo empresarial e industrial de Andalucía; potenciar nueva actividad económica; impulsar la digitalización; fomentar la innovación empresarial, mediante la puesta en marcha de proyectos de I+D+i; fomentar el capital riesgo en Andalucía; impulsar el desarrollo urbano sostenible y facilitar el acceso a servicios bancarios presenciales en el ámbito rural. Todo ello, procurando la mayor eficacia y eficiencia de los recursos humanos, económicos y materiales adscritos a Andalucía Trade.

Con el objetivo de internacionalizar la economía andaluza, Andalucía Trade se va a enfocar en el doble sentido de la internacionalización: potenciando la salida al exterior de la empresa andaluza y atrayendo proyectos de inversión empresarial a Andalucía.

El impulso de la transferencia de conocimiento se va a procurar proporcionando servicios avanzados y especializados de transferencia del conocimiento e innovación abierta e impulsando la compra pública de innovación, el acceso de las entidades andaluzas a financiación internacional de la I+D, así como las agrupaciones y redes empresariales.

Igualmente, Andalucía Trade va a impulsar actuaciones de incorporación, consolidación y visibilización de la mujer en la empresa, para incrementar la participación femenina en el tejido empresarial andaluz, tanto en el plano cuantitativo como en el cualitativo.