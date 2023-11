Los presupuestos "de la verdad" se enfrentan a las enmiendas a la totalidad de la oposición, que avisa del "hachazo"

Las primeras cuentas del Consell de PP y Vox se enfrentan este lunes al debate de las enmiendas a la totalidad del PSPV y Compromís. Mientras el gobierno insiste en calificar los presupuestos como "los de la verdad y el rigor", desde la oposición alertan del "hachazo" que consideran que oculta la ley de 2024.

En el debate, la consellera de Hacienda, Ruth Merino ha vuelto a defender que los primeros presupuestos diseñados por el gobierno que comparten PPCV y Vox son "reales, rigurosos y responsables", con el objetivo de reforzar la cohesión social y los servicios públicos, el crecimiento económico y "la consolidación como una comunidad abierta y atractiva para la inversión, la captación de talento, la riqueza y el empleo".

"Lo lograremos mediante una gestión eficiente de los recursos públicos, pero también seria y responsable porque así es como va a gobernar este Consell: sin engañar a los valencianos y optimizando cada euro", ha prometido, y ha asegurado que "el gobierno de Carlos Mazón es creíble" y "empieza a ser reconocido" por organismos externos como la AIReF o Standard & Poor's.

De cara al futuro, ha garantizado que el presupuesto se ejecutará y ha pedido a la oposición que lo "enriquezca" con sus enmiendas parciales. "Estamos al principio del camino, pero vamos en la buena dirección", ha dicho, y ha resaltado partidas como las de sanidad o la lucha contra la violencia de género.

La también portavoz del Consell ha criticado de nuevo al Gobierno por no remitir los datos necesarios para elaborar las cuentas, ya que ha asegurado que la ministra Mª Jesús Montero no ha contestado a la carta que le remitió en septiembre para pedírselos. Además, ha subrayado que exigirán la reforma de la financiación autonómica "sin tibiezas ni sumisiones".

"LA VERDAD" CONTRA "EL HACHAZO"

Estos han sido los términos que han utilizado los representantes de los cuatro partidos presentes en Les Corts en declaraciones previas al pleno. La diputada del PP Carmen Contelles ha subrayado que estas cuentas son las del "rigor, la verdad y el hachazo al sector público desmesurado" así como el "final al infierno fiscal".

De hecho, ha indicado que "no entiende" las enmiendas a la totalidad del PSPV y Compromís. No lo ve así el portavoz adjunto de los socialistas Arcadi España, para quien estas cuentas no tienen "ninguna idea, ningún proyecto" y cuentan con "bajadas de impuestos a muy pocos valencianos".

En términos similares se ha expresado la portavoz adjunta de Compromís Aitana Mas, que ha lamentado que las cuentas están "llenas de opacidad y falta de rigor". "Si este es el mejor presupuesto que nos puede presentar el gobierno de los mejores, es para enmendarlos o para apretar a correr", ha señalado.

Por su parte, la diputada de Vox Teresa Ramírez ha abundado en sus críticas al Consell del Botànic, y les ha acusado de la coyuntura en la que se encuentra este territorio: "Si no son culpables, sí son responsables de la situación actual de la Comunitat Valenciana: ruina total, deuda total, el paro por encima de la media nacional".

El PP y Vox previsiblemente rechazarán al término de esta sesión las enmiendas a la totalidad que han presentado Compromís y el PSPV. El siguiente paso serán las enmiendas a la totalidad de la ley de acompañamiento que se votarán el miércoles y, a partir de ahí, las enmiendas parciales.