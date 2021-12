Los Presupuestos del Estado vuelven al Congreso para su última votación antes de entrar en vigor el 1 de enero

Se prevé una sesión plenaria corta, con escasa presencia de diputados y con votación telemática

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 vuelve este martes al mediodía al Congreso para someterse a una última votación y quedar definitivamente aprobado para su entrada en vigor el próximo 1 de enero.

La Cámara Baja tiene la última palabra ante cualquier cambio que realice el Senado en sus iniciativas legislativas y debe votar si refrenda o rechaza tal modificación.

En este caso, pese a que la intención del Gobierno era no realizar cambios en el Senado y tener ya aprobados los Presupuestos la semana pasada, el PP y los socios del Gobierno respaldaron en la Cámara Alta una enmienda de Compromís para apoyar las lenguas minoritarias.

UNA ENMIENDA DE ÚLTIMA HORA

Concretamente, la enmienda modifica las cuentas del Ministerio de Cultura y Deporte para dirigir 1,6 millones de euros a las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Valenciana y Baleares para la promoción y difusión de las legunas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

Lo que se debatirá y votara este martes será sólo esa enmienda, ya que el resto del proyecto ya lo aprobó el Congreso en su momento. Se espera una sesión plenaria breve con una reducida presencia de diputados por los confinamientos derivados de la incidencia del coronavirus entre sus señorías y sus familias y colaboradores. Además, la votación será telemática, para reducir al mínimo el aforo en el hemiciclo.

Tras este trámite, las segundas cuentas del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos estarán definitivamente aprobadas y listas para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su entrada en vigor el próximo 1 de enero.

EL CONGRESO LOS APROBÓ CON UNA MAYORÍA DE 188 VOTOS

El pasado 24 de noviembre, el proyecto salió del Congreso con una mayoría holgada de 188 apoyos tras sumar a Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y el PRC.

En contra votaron PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, UPN, Coalición Canaria, y Foro Asturias, mientras que el BNG, que llegó a negociar con el Gobierno un acuerdo presupuestario, finalmente optó por la abstención.

Igual que el pasado año, el Gobierno presentó el proyecto fuera de plazo en el Congreso, dos semanas más tarde de la previsión que marca la Constitución (30 de septiembre), ya que las cuentas no pudieron ver la luz hasta conseguir Unidas Podemos el cumplimiento de uno de los acuerdos de coalición, el control de precios en la nueva Ley de Vivienda.

LEY DE VIVIENDA, AUDIOVISUAL E IMV DESBLOQUEARON LAS CUENTAS

Otras dos cuestiones extrapresupuestarias fueron las que desbloquearon las cuentas en el Congreso. Así, a última hora, con la enmienda a la totalidad ya redactada, ERC y el PNV anunciaban un acuerdo con el PSOE para avalar las cuentas en su primera votación: los primeros para asegurar una cuota a las producciones en lengua cooficial en la nueva Ley Audiovisual, y los segundos para concretar el traspaso del ingreso mínimo vital al País Vasco.

Pese a ello, ERC no dio el 'sí' a las cuentas hasta su última semana de tramitación en el Congreso, absteniéndose hasta entonces. Poco después de su aprobación en el Congreso, ERC amenazó con tumbar los Presupuestos en el Senado al comprobar que la nueva Ley Audiovisual dejaría fuera a las plataformas extranjeras. No fue hasta poco antes de sus votaciones finales en la Cámara Alta hasta que ERC no cerró un nuevo acuerdo para asegurar financiación adicional a las producciones en lenguas cooficiales.

En fase de ponencia, el PNV logró modificar la Ley del Deporte para evitar que los clubes tengan que convertirse en Sociedad Anónima al alcanzar categoría profesional, y más tarde en Comisión otras 40 enmiendas con inversiones en infraestructuras ferroviarias e hidráulicas, entre otras, por unos 30 millones. Ya en el Pleno, las cuentas sumaron a propuesta suya la ampliación de la prestación por cuidado por enfermedad grave hasta los 23 años.

EL PNV Y BILDU AVALARON LOS PGE EN COMISIÓN, A LA ESPERA DE ERC

Para superar las votaciones en Comisión, PSOE y Unidas Podemos contaron además con Bildu, tras el compromiso de hacer permanente la prohibición de desahucios sin alternativa y el aplazamiento temporal en el pago de rentas del llamado 'escudo social', un fondo de 25 millones para compensar a víctimas del amianto, la emisión de la cadena infantil ETB3 en toda Navarra e inversiones culturales, como la digitalización de contenidos en euskera y la reconversión de antiguos espacios industriales.

El 'sí' de ERC llegó tras concretar en el 6% la cuota de producciones en lenguas oficiales en la Ley Audiovisual, 50 millones en inversiones territoriales, la transferencia a Cataluña de 10 millones para compra de vivienda pública a la Sareb, la compensación de peajes y el inicio del traspaso de Rodalies. También la equiparación en las condiciones de jubilación de los Mossos d'Esquadra con las de la Policía Nacional y la Ertzaintza, un acuerdo también trasladado a la Policía Foral Navarra, a iniciativa de Bildu.

Con el PDeCAT, los acuerdos han supuesto distintas inversiones territoriales y beneficios fiscales a eventos concretos, pero principalmente un cambio normativo para abrir los fondos europeos a entidades privadas sin ánimo de lucro que prestan servicios sociosanitarios.

El acuerdo con Más País-Equo abarca 10 millones para el proyecto piloto de reducción de jornada laboral, un plan de salud mental en institutos de 5 millones para psicólogos, orientadores y formación del profesorado, la creación de una agencia de control de los algoritmos y estudios para una red ferroviaria nocturna y un mapa de vías ciclables.

En el caso de Nueva Canarias, esta formación moviliza unos 100 millones de euros a su comunidad, con sendas subvenciones de 10 millones cada una para el transporte del plátano e infraestructuras educativas, 6 millones para abaratar a los agricultores el coste de la desalación y 5 millones en programas de lucha contra la pobreza y prestaciones básicas. Asimismo, se han recogido exenciones para preservar a Canarias de la aplicación del mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades.

INVERSIONES CULTURALES, INFRAESTRUCTURAS, AYUDAS

Compromís, por su parte, consigue del Gobierno un compromiso para ampliar la financiación autonómica con el fin de que los nuevos criterios no supongan un recorte a ningún territorio; ayudas a la naranja contra la plaga del 'cotonet' por 500.000 euros, 11,5 millones en inversión en Cercanías, inversiones culturales, y 13 millones para la línea ferroviaria entre Sagunto y Teruel, enmienda presentada de forma conjunta con Teruel Existe.

Esta última formación ha movilizado 21,5 millones de euros la inversión en su provincia, impulsando la creación de una autovía entre Alcañiz y Reus, un nuevo Memorial por la Paz o Museo de la Guerra Civil, la recuperación del proyecto para el Museo Nacional de Etnografía en Teruel y la ampliación en 200.000 euros de los recursos a la Unidad Paleontológica de Dinosaurios en Teruel, con el objetivo de crear el Centro Nacional de Investigación en Paleontología de Dinosaurios.

Finalmente, la mayor parte de los acuerdos alcanzados con el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) suponen el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el PSOE, como la licitación del tramo ferroviario Renedo-Guarnizo y la redacción del proyecto de carretera Potes-Vega de Liébana. También se dirigirán 1,5 millones para soterrar las vías del tren en Torrelavega.