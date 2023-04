Los premios AJE reconocen a Wedding Scent y Grupo Prefor como proyectos basados en el "entorno innovador"

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha participado este jueves en la Cámara de Comercio en la entrega de Premios de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Sevilla; recaídos este año en The Wedding Scent y Grupo Prefor.

"Desde la Diputación estamos convencidos de que sólo potenciando las capacidades de nuestros jóvenes tendremos futuro y progreso. Unas capacidades que se basan en la fuerza y la ilusión, valores intrínsecos a la juventud, pero sobre todo en una sólida formación y conocimiento del entorno innovador", ha asegurado Villalobos en su intervención.

El presidente de la institución provincial se ha referido al "salto al vacío" que realizan muchos jóvenes a la hora de poner en marcha un proyecto. En este sentido, ha afirmado que la labor de una administración pública es la de "propiciar las condiciones necesarias" para que los emprendedores puedan desarrollar sus proyectos de forma que "incidan" en el desarrollo económico de un territorio.

"Pero, sobre todo, apoyarles con formación para que ese proyecto salga adelante, mejore y sea visible en el mundo globalizado en el que nos desenvolvemos. Y en este ámbito, considero fundamental la trayectoria de colaboración entre la Diputación, a través de Prodetur, y AJE-Sevilla".

EMPRESAS PREMIADAS

Las candidaturas presentadas por The Wedding Scent y Grupo Prefor han resultado ganadoras en la presente edición de los premios AJE-Sevilla en las modalidades de Iniciativa Emprendedora y Trayectoria Empresarial respectivamente.

The Wedding Scent es la marca especializada en la aromatización de bodas dentro del grupo The Wedding with Love, planificadores de boda de lujo en España. Con Lidia María Gómez Doña y Patricia Gómez como fundadoras, esta empresa es pionera en aromatizar bodas en el mundo, hasta el momento, un servicio inexistente. Weddings With Love tiene su sede en Sevilla y planifica, diseña, organiza y coordina bodas desde el año 2013.

Por su parte, Grupo Prefor, con sede en el municipio de Bormujos, posee un conjunto de academias digitales de alto rendimiento especializadas en la preparación de las oposiciones a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con más de 15 años de experiencia en el mercado y más de 150 profesionales trabajando en sus empresas. Sus centros de formación ofrecen un modelo disruptivo de enseñanza aplicando inteligencia artificial a la metodología, así como planes de estudios personalizados.