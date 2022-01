Los precios industriales crecen un 31,1% en diciembre en Cantabria, menos que la media

El Índice de Precios Industriales (IPRI) subió un 31,1% en diciembre de 2021 en Cantabria respecto al mismo mes de 2020, por debajo de la media nacional (35,9%), y un 2,5% en relación al mes anterior, también menos que en España (3,8%), según ha informado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, en términos interanuales, se disparó de la energía (+65,2%), seguida de los bienes intermedios (40,3%), También subieron los precios de los bienes de consumo no duradero (6,9) y bienes de consumo (5,9). Los bienes de equipo retrocedieron un -0,7%, mientras los bienes de consumo duradero permanecen invariables respecto a hace un año.

En relación al pasado noviembre, también subieron los precios de la energía (7,1%) y los bienes intermedios (1,8%), y menos de un punto, los bienes de equipo (0,5%), bienes de consumo no duradero (0,3%) y bienes de consumo (0,2%). No experimentaron variación los bienes de consumo no duradero.