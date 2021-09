Los positivos diarios caen hasta los 23 en Extremadura en una jornada sin fallecidos

La comunidad autónoma de Extremadura ha notificado 23 casos positivos de Covid-19 en las últimas 24 horas, un nuevo descenso frente a los 38 de este pasado sábado.

En esta jornada, en la que no se ha registrado ningún fallecimiento por el coronavirus en la región, se han producido dos nuevos ingresos en los hospitales de Extremadura, mientras que una persona ha recibido el alta, por lo que la cifra de hospitalizados se sitúa en 45, diez de ellos en las UCI.

Además, se han dado 31 altas epidemiológicas, lo que deja el cómputo global en 98.459 altas. Con todo, la incidencia acumulada a los 14 días en la región se sitúa en 58,07 casos, y a los 7 días en 25,19.

En cuanto a los brotes, se notifica uno en Don Benito, con cinco casos y 38 contactos, y se cierran cinco, tres de ellos en Badajoz, y uno en Alburquerque y Mérida.

ÁREAS DE SALUD

Por áreas de salud, Badajoz notifica cinco casos positivos. Tiene tres pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Registra 327 fallecidos y ha dado 26.864 altas; mientras Cáceres notifica dos casos positivos. Tiene 17 pacientes ingresados, cuatro de ellos en UCI. Acumula 530 fallecidos y ha dado 16.210 altas.

A su vez, el área de Mérida registra seis casos positivos. Tiene 9 pacientes hospitalizados por COVID-19, tres de ellos en UCI. Acumula 244 fallecidos y ha dado 17.026 altas; y Don Benito-Villanueva de la Serena notifica siete casos positivos. Tiene cinco pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Acumula 262 víctimas mortales y ha dado 13.619 altas.

Por su parte, Plasencia no registra casos positivos. Tiene 9 pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Ha registrado un total de 328 fallecidos y ha dado 8.899 altas; y Navalmoral de la Mata no notifica casos positivos. No tiene pacientes ingresados por COVID-19 y ha registrado 113 fallecidos. Ha dado 4.745 altas.

Finalmente, Llerena-Zafra registra tres casos positivos. No tiene pacientes ingresados. Ha registrado un total de 132 fallecidos y ha dado 7.959 altas; y Coria no registra casos positivos. Tiene 2 pacientes hospitalizados por COVID-19. Registra un total de 95 personas fallecidas y se han dado 3.137 altas.