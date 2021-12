Los policías locales interinos tendrán dos años más para convertirse en fijos

Los ayuntamientos valencianos dispondrán de dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2023, para transformar las plazas interinas de policía local en fijas, ya que con el normativa actual solo podían hacerlo antes de finales de 2021.

Se trata de una enmienda del PP transaccionada con los socios de la Generalitat (PSPV-Compromís-Unides Podem) para su inclusión en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2022, una propuesta aprobada este jueves en comisión en Les Corts.

En 2019, el Consell dio un plazo de dos años a los consistorios para que convocaran oposiciones destinadas a incorporar a los policías locales interinos, un proceso que se ha complicado por la pandemia y que hace necesaria la ampliación.

En concreto, los nombramientos de policías locales interinos tendrán una caducidad máxima de cuatro años --a contar desde 2019 cuando se acordó esta transformación-- sin posibilidad de prórroga. Pasado este plazo se producirá el cese automático, según establece la enmienda consensuada.

Por otro lado, los socios del Botànic no ha llegado a un acuerdo sobre la enmienda de Unides Podem a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) de rebajar a un año la moratoria actual que da un plazo de tres años para regularizar las actividades implantadas en suelo no urbanizable. UP pretende seguir negociando, con lo que esta propuesta sigue 'viva' para el debate de la ley de acompañamiento en pleno.

El grupo 'morado' también ha retirado su enmienda presentada en solitario para destinar un complemento salarial superior a los facultativos de la sanidad pública, ya que la Conselleria de Sanidad no contempla esta fórmula, aunque apuesta por seguir explorando "todas las vías posibles para mejorar las condiciones laborales de los médicos".

Y entre las enmiendas consensuadas, los grupos 'botánicos' han aceptado dos de los 'populares' de carácter técnico a la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, sobre la transitoriedad de los perfiles profesionales en las zonas básicas y las actuaciones de promoción.