Los peligros de Pedro Sánchez de los que ha advertido Rosa Díez tras los actos de la Diada

Día importante para el movimiento independentista en Cataluña . Otro 11 de septiembre los partidos de la independencia han salido a la calle para apoyar la ruptura de Cataluña con España.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra , y el resto de miembros de su Govern han abierto este miércoles la tradicional ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova con motivo de la Diada, mientras sonaban los acordes del himno español procedentes del balcón de un hotel adyacente.

Matí intens de #Diada2019 , començant per l'ofrena a Rafael Casanova i acabant per la recepció dels @Foreign_Cat , passant per la salutació dels @MiqueletsCAT i la @CoronelaBCN , els amics de @Gure_Esku , la senyora Carme Noguera (105 anys) i l'acte d’ @omnium pic.twitter.com/dst29z12aw

A las 9.00 horas de esta mañana lluviosa, flanqueados por una formación de gala de los Mossos d'Esquadra , Torra y sus consellers se han acercado al monumento situado en la Ronda de Sant Pere de Barcelona para depositar su ofrenda.

La entidad soberanista Òmnium Cultural ha protagonizado un acto en Barcelona para reclamar la "absolución" de los líderes del "procés" procesados por el Tribunal Supremo, reivindicación que ha contado con el apoyo de las fuerzas independentistas y los comunes de Ada Colau.

El acto, titulado "Por los derechos y las libertades, absolución", bajo el Arco del Triunfo, ha contado con la presencia de algunos de los principales representantes políticos catalanes, incluido el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

El momento álgido ha sido la lectura por parte del vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri, de una carta escrita por el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, desde la prisión de Lledoners, en la que ha hecho un llamamiento a la unidad del soberanismo.

Cuixart ha afirmado que "no hay que elegir" entre diálogo y confrontación, un dilema que este verano separó a ERC y JxCat, cuyos líderes protagonizaron reproches mutuos, tras un discurso de Torra en el que llamó a la desobediencia civil y dio por imposible la interlocución con el Gobierno para un referéndum pactado y legal.

Durante el acto, con actuaciones musicales y coreográficas, se han reproducido algunos audiovisuales con imágenes de las Diadas de los últimos años, del referéndum unilateral del 1 de octubre, así como del juicio a la cúpula del 'procés'.

En una de las piezas, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , ha calificado de "barbaridad" que los líderes independentistas lleven dos años en prisión preventiva. "Defendemos los derecho de manifestación y expresión, también de los que discrepamos, y por eso pedimos la absolución", ha afirmado.

Diuen que la memòria l'hem d'exercir perquè ningú ens la prengui.



Per això cada 11S Barcelona ret homenatge al president Allende per no oblidar el poder de la solidaritat entre pobles, l'amor per la humanitat i la lluita per la democràcia. pic.twitter.com/lMuJjIRnvT