Los partidos que entren en Sumar tendrán una cuota del 30% en la cúpula de la dirección

Los partidos que finalmente se involucren en Sumar tendrán una cuota de poder del 30 por ciento en el grupo de coordinación, el máximo órgano de dirección de la formación de Yolanda Díaz que celebrará su asamblea constituyente el 23 de marzo.

En principio, van a formar parte de este proyecto político Izquierda Unida, los comunes, Más Madrid, Verdes Equo, Contigo Navarra e Iniciativa del Pueblo Andaluz, que participarán en todos los espacios de dirección y cuyos militantes tendrán las mismas condiciones que los de Sumar.

Ni Compromís, la Chunta o Més, fuerzas que sí se integraron en la coalición electoral que concurrió a las generales del 23 de julio, van a estar en Sumar aunque están viendo de qué manera se van a relacionar con el proyecto que está construyendo la vicepresidenta segunda.

Con estos mimbres se han elaborado las ponencias organizativa y política de cara a la asamblea fundacional, que están sujetas ahora a las aportaciones que hagan los inscritos, tras lo que habrá una asamblea constituyente en otoño que viene.

En todo caso, van a configurar un modelo de organización federal plurinacional, que acomode a las diferentes formaciones que se integren en Sumar.

Sumar quiere consolidarse como una opción política distinta a las ya constituidas, con una fórmula híbrida que combine el movimiento ciudadano y la participación de otros partidos. De momento, se declara como una fuerza republicana y socialista de corte federalista y confederal.

Tienen claro que tienen que hacer "algo distinto" porque si hacen una propuesta igual a las que hay en el tablero electoral actual, "obtendrán los mismos resultados".

Una de las cuestiones en las que Sumar pone el foco a nivel organizativo es en el feminismo al asegurar una distribución paritaria de las responsabilidades y que haya un mínimo del 50 por ciento de mujeres en las listas y también lo pone en la conciliación.

Sumar prevé diferentes formas de participación, desde los inscritos, a los afiliados con cuota o las "amigas de Sumar", tal como refleja la ponencia organizativa que ha corrido a cargo del diputado vasco Lander Martínez y la economista Paula Moreno.

Según esta ponencia, Sumar sigue una estructura clásica, con una asamblea general, un grupo de coordinación (máximo órgano de dirección, con un tope de 110 miembros: 76 de Sumar y solo 33 pertenecientes a otros partidos), y un grupo ejecutivo, entre sus principales órganos.

En la ponencia política, redactada por el portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, se insiste en que Sumar tiene que ser "la fuerza intelectual y cultural" que expanda derechos y no se limite solo a consolidarlos como creen que aspira el PSOE.

Advierten de que no habrá victoria en el Gobierno si no "vuelven a ganarse las calles" y hacen hincapié en que Sumar debe ser el partido de la libertad, pero no "la de Milei y Ayuso" sino una libertad "republicana, en favor de la soberanía individual y ciudadana.

Defienden un feminismo "antipunivista", que incorpore la agenda de los diferentes feminismos, al contrario de lo que sucedió la legislatura pasada con choques importantes dentro del movimiento.

Y otra de las cosas que recuerda en el texto son las elecciones europeas del 9 de junio, donde advierten que están en juego dos modelos contrapuestos y "con la amenaza de que la extrema derecha tenga más presencia que nunca" y que la derecha tradicional dé un giro en su política de alianzas.