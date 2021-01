PSOE, Vox, Cs y Podemos exigen la dimisión del consejero de Salud de Murcia

Alguien aseguraba que una buena demostración de la efectividad de la vacuna era el buen número de políticos que se la estaba poniendo sin pertenecer a ninguno de los grupos prioritarios.

El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas (PP), se ha sumado en las últimas horas a la lista de cargos públicos que se han administrado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a pesar de no pertenecer al primer grupo de vacunación. En total, son al menos ocho alcaldes --cinco del PSOE, uno del PP, otro de JxCat y otro de CDEI-- y cuatro concejales --dos del PP, uno del PSOE y otro de JxCat-- los que ya se han vacunado aunque no sean grupos de riesgo.

En el caso de Murcia, además del consejero de Salud también se ha conocido que se han administrado la vacuna a funcionarios y altos cargos de la Consejería y del Servicio Murciano de Salud (SMS). En la mañana de este miércoles Villegas ha negado que vaya a dimitir porque la decisión se adoptó, según ha dicho, siguiendo "el protocolo nacional".

En respuesta, varios son los partidos políticos que este miércoles ya han pedido su dimisión. Es el caso Vox, cuya secretaria general en el Congreso, Macarena Olona, ha defendido que es "vergonzoso" que Villegas se haya vacunado contra el coronavirus "anticipándose a grupos prioritarios".

"Ya que he recibido la vacuna me quedo una para mí y para los que me interese"

El PP y Ciudadanos gobiernan en Murcia gracias al apoyo parlamentario de Vox. Olona ha explicado que su partido "sostuvo" la investidura del Gobierno regional y después llegan a acuerdos anuales en materia presupuestaria. "Eso no significa que estemos en el Gobierno apoyando al mismo, sino de manera puntual y por supuesto ejerciendo labor de opsoición", ha apuntado.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,y secretario de Organización del PSOE ,José Luis Ábalos, consideraba el caso del consejero de Sanidad muriciano "especialmente grave". "Ya que he recibido la vacuna me quedo una para mí y para los que me interese", ha criticado Ábalos.

"Todo servidor público está llamado a observar como el primero el cumplimiento de los protocolos", es decir, a "dar ejemplo", ha señalado, algo que ni en este ni en el resto de casos se está dando, ha señalado el ministro, a pesar de que pretendan "banalizar las circunstancias" en las que se ha producido dicha vacunación. "No es lo mismo. El otro ha podido meterse en un establecimiento que se estaba poniendo la vacuna y se aprovecha, pero la autoridad sanitaria es mucho más grave porque es la que establece el protocolo, y son los que tienen que dar cumplimiento, y son los receptores", ha insistido.

Por tanto cree conveniente que no solo que dé "ejemplo" en este sentido el consejero y el Gobierno de Murcia, sino también el PP, a menos que considere que esta responsabilidad "corresponde a los demás y tienen ellos una especie de inmunidad, que es lo que buscaba también el consejero", en su caso ante el virus. "A todos nos gustaría ponernos la vacuna, pero antes de nosotros hay otros, y es que encima lo hemos decidido así. No puedes decidirlo así y luego saltarte la propia decisión", ha concluido.

El líder socialista, Pablo Iglesias por su parte, también ha pedido la dimisión de Villehgas con carácter inmediato. "Quiero manifestar mi indignación", ha dicho el vicepresidente durante su intervención en la presentación del informe del Consejo Económico y Social de España (CES) sobre 'El sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia'.

Iglesias ha calificado esta actitud de "inaceptable éticamente y moralmente", por lo que pide su dimisión "independientemente del partido en el que estén". "Las personas en situación de dependencia son personas en una situación social y sanitaria de enorme fragilidad y esta pandemia ha revelado hasta qué punto las personas más frágiles son las personas dependientes", ha valorado Iglesias.

Es absolutamente intolerable e indignante que haya políticos que se hayan saltado la cola

En esta línea, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), que cese a su consejero de Salud, por "saltarse la cola" para ponerse la vacuna ya que este comportamiento es "indignante", a su juicio, y debe tener consecuencias.

"Es absolutamente intolerable e indignante que haya políticos que se hayan saltado la cola y que se hayan puesto los primeros para vacunarse. Esto no lo entiende absolutamente nadie y es un insulto a todas las personas mayores, a los enfermos crónicos y a los sanitarios que están pacientemente esperando que les llegue la vacuna", ha declarado en rueda de prensa en Sevilla tras una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

"Y si no dimite el consejero, estoy convencida de que el presidente de la Región de Murcia le cesará, porque lo que no se puede imaginar ningún español es que esto no tenga consecuencias", ha añadido, sin aclarar si Ciudadanos se plantea romper el acuerdo de gobierno con el PP en el caso de que Villegas continúe en su puesto.

PROTOCOLO DE VACUNACIÓN

El Ministerio de Sanidad estableció que los primeros que recibirían las vacunas contra el Covid-19 serían los residentes de los centros de mayores y personal sanitario y sociosanitario. Estos ciudadanos empezaron el pasado 27 de diciembre a vacunarse con las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, y en los últimos días se ha incorporado también la vacuna de Moderna.