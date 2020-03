Los partidos minoritarios validan prórroga pero piden el confinamiento total

(Actualiza la NA4001 con la intervención de más partidos minoritarias)

Los partidos minoritarios en el Congreso, integrantes del Grupo Plural y el Mixto, han coincidido en validar la prórroga del estado de alarma, aunque algunos de ellos con una abstención crítica, pero al mismo tiempo han pedido incrementar las medidas de confinamiento para evitar la expansión del coronavirus.

Más País, BNG y la CUP han apostado directamente por "parar el país", en referencia a paralizar toda la actividad que no sea esencial para combatir la crisis por la pandemia, para que la permanencia en casa deba prolongarse menos en el tiempo aunque resulte más dura.

Tanto Más País como Compromís, UPN, PRC y Teruel Existe apoyarán ampliar el estado de alarma hasta el 11 de abril, mientras que la postura del BNG y la CUP será la abstención, según han puesto de manifiesto esta noche durante el debate de la autorización para la prórroga en el pleno del Congreso.

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha reclamado al Gobierno la paralización de toda la actividad económica que no sea esencial. "Hay que parar el país", ha dicho, al tiempo que ha pedido un confinamiento más duro que sería más corto y que llevaría a "menos víctimas que lamentar" y a una menor destrucción económica.

Ha señalado que sigue habiendo millones de personas que acuden a trabajar porque no pueden dejar de hacerlo, ya que "le tienen más miedo al desempleo que al virus" y no puede ser que haya que elegir entre "el coronavirus o la ruina", de ahí la necesidad de parar toda la actividad no esencial, algo que sólo puede hacer el Gobierno.

El diputado del BNG, Néstor Rego, también ha apostado por "paralizar toda actividad no esencial", porque la "prioridad absoluta" en estos momentos es "salvar vidas" y considera que no tiene sentido pedir que la gente se quede en casa el domingo y el lunes tenga que ir a trabajar.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha explicado que apoyará la prórroga del estado de alarma "por responsabilidad", pese a que cree que se ha quedado "corto" por lo que ha pedido "medidas más grandes de confinamiento".

Para la diputada de la CUP Mireia Vehí es necesario "paralizar la actividad productiva no esencial" para proteger la vida de los trabajadores y, por eso, ha pedido al Gobierno que se valiente y apueste por "pan, techo, sanidad y confinamiento total" para combatir la pandemia y "no militares".

También el diputado de UPN Sergio Sayas ha considerado que es necesario "reducir aún más el contacto" entre las personas y "circunscribir la actividad solo a los sectores estratégicos" para evitar que el virus se propague, una medida que debe "ponderar" el Gobierno que es a quien le corresponde adoptarla.

De la petición de confinamiento total se han desmarcado Teruel Existe y Foro Asturias, cuyo diputado Isidro Martínez Oblanca ha subrayado que el respaldo de los grupos a ampliar el estado de alarma debe servir de llamada para que el Gobierno "rectifique" y no siga yendo "a remolque" en esta crisis, además de reclamar más medidas económicas y dar la batalla en Europa por un plan Marshall.

Al igual que Tomás Guitarte, de Teruel Existe, que ha lamentado que "algo ha fallado" en la UE cuando España no ha encontrado la ayuda y la solidaridad de otros estados miembros, y ha pedido a los demás partidos que dejen a un lado la actitud "excesivamente crítica" porque sólo desde la unidad se puede luchar en esta crisis.