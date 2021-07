Los partidos condenan el crimen del joven Samuel en A Coruña y piden justicia

Los tres grupos parlamentarios, PPdeG, BNG y PSdeG, ha coincidido este lunes en condenar el asesinato en la madrugada del sábado en A Coruña del joven Samuel, de 24 años, y la violencia en general, al tiempo que han pedido que se investigue y se aclaren los hechos.

En una rueda de prensa en el Parlamento, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, aparte de dar el pésame a la familia y amigos del joven, ha mostrado el rechazo de su grupo a "cualquier forma de violencia, sea la que sea la motivación" y ha felicitado a las fuerzas de seguridad por la "prontitud de su reacción", la investigación de esta "brutal paliza".

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha declarado que este homicidio "provoca un dolor infinito y desgarrador" y ha querido dar ánimos a la familia y amigos de Samuel, a cuya "reclamación de justicia" ha querido unirse porque "pone los pelos de punta pensar que algo así puede pasar en nuestro país".

En una rueda de prensa ha demandado "que se investigue hasta las últimas consecuencias para saber qué pasó, quiénes son los responsables y para saber la razón última de un asesinato que como sociedad tenemos que condenar porque es importante que se haga justicia".

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, también ha condenado, en rueda de prensa, el homicidio cometido este pasado sábado y ha sostenido que no es aceptable "vivir con esos niveles de crispación, odio y violencia en la sociedad".

"La violencia no tiene cabida. La violencia no es una opción, la violencia tiene que ser rechazada por todos", ha sostenido Caballero, que ha trasladado su apoyo a la familia y allegados del joven fallecido y que ha afirmado que "no puede haber un caso más como el que aconteció este fin de semana en A Coruña".