Los pamploneses y su corporación recuerdan a Blanco y rechazan su asesinato

Centenares de personas han acompañado este mediodía a la corporación del Ayuntamiento de Pamplona, con representantes de todos sus grupos (NA+, EH Bildu, PSN y Geroa Bai) en una concentración de recuerdo y repulsa del secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco hace 25 años.

Al acto han asistido además miembros del Gobierno de Navarra con su vicepresidente, Javier Remírez, y varios consejeros; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; el delegado del Gobierno, José Luis Arasti; y parlamentarios de diferentes grupos políticos, quienes han asistido a la lectura de una declaración política a la que ha dado fin un sentido y prolongado aplauso de las personas que llenaban la plaza consistorial.

La declaración fue aprobada en pleno el pasado 1 de julio con la abstención de EH Bildu, cuyo portavoz, Joseba Asiron, sí ha asistido al acto, algo que en declaraciones a los periodistas el alcalde, Enrique Maya, ha valorado, aunque ha considerado "un poco extraño" ya que la formación abertzale se abstuvo en la votación.

"La pena es que no hubo unanimidad en el comunicado, lo que deben hacer es no dudar cuando hay que firmar determinados acuerdos políticos", ha instado para reconocer en todo caso que "indudablemente mejor es que esté a que no esté" EH Bildu.

La declaración subraya que aquel asesinato marcó "un antes y un después en la conciencia social contra el terrorismo", al tiempo que condena "el asesinato del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco y de todos los crímenes cometidos por la banda terrorista ETA" y exige para todas las víctimas del terrorismo "memoria, verdad, dignidad y justicia".

Tras la lectura, en declaraciones a los periodistas, el alcalde Pamplona, Enrique Maya, ha recordado la reacción de la ciudadanía hace 25 años, en plenos Sanfermines, del asesinato de Blanco, un momento "absolutamente clave" que hoy se revive, por lo que "teníamos que dejar clarísimo que no se puede tolerar la fuerza de las armas y tampoco que algunos partidos políticos sigan sin condenar a ETA".

"Con los que no condenan a ETA no se debería pactar nunca nada. Habría que excluirlos en tanto no den el paso adelante que deben dar y excluirlos de toda negociación política. Pero desgraciadamente siguen estando ahí, tomando decisiones que influyen en la vida de los españoles y eso es intolerable", ha incidido Maya.

Al acto ha asistido también el vicepresidente primero del Gobierno foral y portavoz del ejecutivo de Navarra, Javier Remírez, quien poco antes tras su visita al centro de coordinación de urgencias de SOS Navarra ha recordado el aniversario de hoy y, en declaraciones a los periodistas,

Remírez ha coincidido que este "criminal asesinato" y la "tortura" a la que fue sometido Miguel Ángel Blanco supuso "un antes y un después, aunque es verdad que el despertar cívico de la sociedad ya venía de años antes".

"Había una inmensa mayoría de la sociedad que claramente señalaba que el terrorismo de ETA no tuvo sentido en ningún momento de la historia, pero claramente fue una activación ante esa crueldad infinita de ETA", por lo que hoy se puede considerar que hace cinco lustros se produjo "la activación definitiva del rechazo rotundo y expreso al terrorismo de ETA".

"Afortunadamente" hoy se viven unas circunstancias muy diferentes, ya que la banda terrorista hace casi 11 años que dejó su actividad y 7 que anunció su disolución, "pero sigue habiendo un 'debe' a todas aquellas organizaciones o personas que pudieron dar cobertura en su momento política o ideológicamente".

Y estas organizaciones y personas "tienen todavía que hacer una reflexión ética profunda acerca de considerar que la violencia terrorista, cualquiera que sea su expresión, no tiene sentido", ha invitado.

"Ni tuvo sentido en el pasado ni por supuesto tiene sentido en el presente. Y sobre esa base garantizar que en el futuro no repitamos lo que ocurrió en esta comunidad y en este país que es España", ha zanjado Remírez.