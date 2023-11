Los Palacios aprueba las ordenanzas fiscales con ocho tasas e impuestos congeladas y manteniendo bonificaciones

El pleno del Consistorio de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), en su sesión ordinaria de noviembre, ha aprobado las ordenanzas fiscales para 2024, tomando como referencia el IPC del pasado mes de agosto (2,6%) para la subida en las tasas e impuestos que no han quedado congeladas.

Por el contrario, entre aquellas tasas que sí se mantienen destacan el impuesto de vehículos, construcciones, instalaciones y obras y recogida de basuras. "Estas nuevas ordenanzas mantienen su compromiso con las rentas más bajas, con el impulso empresarial y con el medio ambiente", destaca el Consistorio palaciego en una nota de prensa.

En este sentido, el regidor ha remarcado diferentes bonificaciones fiscales para familias numerosas, pensionistas y personas con diversidad funcional en diferentes tasas e impuestos; a proyectos de interés general generadores de empleo y riqueza (95% en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras y 50% en el IBI), a la instalación de placas solares (50% en el IBI) y a coches eléctricos e híbridos (75% en el impuesto de vehículos).

El municipio palaciego se mantiene como la localidad con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbano y rústico "más bajo de entre los principales pueblos del Bajo Guadalquivir --Sanlúcar de Barrameda, Lebrija, Chipiona, Rota, Las Cabezas, Utrera y Los Palacios y Villafranca--; "y en la mitad de la tabla de los 15 mayores municipios de toda la provincia" --Lebrija,Sevilla, Camas, Mairena del Aljarafe, Morón, Utrera, Las Cabezas, Coria, Mairena del Alcor, Carmona, Alcalá de Guadaíra, Rinconada, Écija y Dos Hermanas--, respecto al IBI urbano, y el más bajo en esta comparativa respecto al IBI rústico.

"El coste de la vida se ha disparado y al Ayuntamiento también le suben sus costes", ha apuntado el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle (IP-IU). En relación con el pasado año, el coste para depositar las basuras en el vertedero se ha incrementado en 641.000 euros como consecuencia del nuevo impuesto, cuyo pago en 2023 ha sido asumido íntegramente por el Ayuntamiento palaciego suponiendo un "enorme gasto extraordinario".

Los intereses bancarios se han incrementado, ha proseguido el regidor, en más de 252.000 euros, el servicio de ayuda a domicilio en 124.000 euros, y el suministro energético en 460.000 euros. "Sólo teniendo en cuenta estos conceptos nos han subido los costes en casi 1,5 millones de euros", ha recalcado el primer edil.

En cuanto a la nueva tasa por depósito de residuos en vertederos, incineración y coincineración de residuos, el alcalde ha indicado que "es algo nuevo que afecta a todos los municipios de España, que estamos obligados a cobrarlo, que no podemos oponernos y no cobrarlo. El Ayuntamiento no se queda con un euro de lo recaudado por esa tasa a la que nos obliga el Estado y que se lo lleva la Junta de Andalucía".

Por último el alcalde de Los Palacios y Villafranca ha lamentado "el cinismo" del Partido Popular, "que cuando está en la oposición habla de quitar impuestos y cuando llega al poder los recupera, tal y como están adelantando ya con el canon del agua o con el impuesto de sucesiones".