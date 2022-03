Los países mejor posicionados para mediar entre Rusia y Ucrania y otras noticias que debes conocer

1. La comunidad internacional centra sus esfuerzos en buscar el mejor país para mediar entre Rusia y Ucrania

Dos semanas después del comienzo de la guerra en Ucrania. La comunidad internacional sigue buscando la manera más eficaz para poder mediar entre el Gobierno de Kiev y el de Moscú. En este sentido, son varias las opciones que se plantean en Washington y en Bruselas para desempañar esta función. China, Turquía, Israel..son los tres países que más puntos tienen para intentar llevar de manera eficaz la mediación entre Ucrania y Rusia, una vez que la opción de Europa y Estados Unidos haya sido descartada por el choque frontal con el Gobierno de Vladímir Putin.

2. Robles reitera que España enviará más armas "en los próximos días" según evolucione la guerra en Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado este jueves que el Gobierno de España hará otro envío de armas "en los próximos días" según vayan "evolucionando las circunstancias" en Ucrania tras la invasión rusa y ha asegurado que la voluntad del Ejecutivo es "apoyar" a los ciudadanos ucranianos en su "legítima defensa ante la masacre". En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Robles ha corroborado lo que anunció el día anterior en el Congreso cuando abrió la posibilidad de mandar más armas a Ucrania tras el primer envío el pasado fin de semana. "El envío de material tiene una única finalidad: que los ciudadanos de Ucrania puedan protegerse y puedan legítimamente defenderse", ha insistido.

3. Bruselas propondrá a finales de marzo medidas para desvincular los precios del gas y la electricidad

La Comisión Europea prevé presentar a finales de marzo propuestas de emergencia para desvincular los precios del gas y los de la electricidad como respuesta a la volatilidad en el mercado energético tras la ofensiva militar de Moscú en Ucrania y ante la alta dependencia europea del gas ruso, según ha anunciado este jueves la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, a los líderes de la UE.

4. Mañueco, en TRECE: "Me sorprenden las declaraciones de Tusk; le haré llegar el acuerdo para que lo conozca"

El presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado este jueves en 'El Cascabel' de TRECE, donde ha hecho balance del acuerdo de Gobierno alcanzado con Vox, a cambio de la Presidencia de las Cortés, la Vicepresidencia del Ejecutivo Regional y tres consejerías para el partido Juan García Gallardo.

Mañueco se ha referido a las palabras del presidente del PP europeo, Donald Tusk, que ha catalogado de accidente este acuerdo: "Me sorprende esas declaraciones. Vuelvo a insistir que cuando se me otorgaron plenos poderes, lógicamente las manos libres son las manos libres y todos sabemos que una de las posibilidades que se podían dar era esta. Lo que sí voy a hacer es enviar al señor Tusk el acuerdo para que sepa cuál es el programa. No es un accidente, es un acto de responsabilidad".

5. La ruta de Feijóo por España: estas son las citas de su campaña para defender su proyecto para el PP

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, abrirá este viernes en Valencia y Murcia su gira por España para presentar su proyecto a los afiliados y que le llevará durante 10 días a recorrer las 17 comunidades autónomas. Además, de explicar sus propuestas para el futuro de la formación, su objetivo es escuchar las aportaciones de los militantes.

Para esa campaña ha elegido el lema 'Preparados' que, según su equipo, reivindica la capacidad del PP para asumir desde el minuto uno el liderazgo de la organización, pero también la valía de un candidato y de un partido de cara a asumir responsabilidades en el Palacio de la Moncloa.