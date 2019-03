Los padres de los jóvenes de Alsasua ven en la sentencia un relato construido

Los padres de los ocho jóvenes que este jueves han visto confirmadas sus condenas por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016 en Alsasua (Navarra) consideran que el nuevo fallo judicial es la constatación de que éste es "un relato construido".

En declaraciones a Efe, Bel Pozueta, madre de uno de los procesados, ha afirmado que el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional "no ha sido un juicio garantista, la presunción de inocencia no ha existido y no se han tenido en cuenta las evidencias aportadas ni en el juicio ni ahora en el recurso".

"Se han basado en un relato construido por cuatro personas" cuando existe, ha dicho como ejemplo, un vídeo que "echa para atrás la versión del sargento" agredido, pero, sin embargo "se siguen afirmado en ese relato para generar dolor y desde unos planteamientos de venganza".

Pozueta, que también ha denunciado "una falta de respeto inmensa" al haberse enterado del fallo del recurso por los medios de comunicación, "algo terrible y muy doloroso", ha asegurado que seguirán en "la carrera judicial".

"No vamos a cejar en nuestra lucha porque esto es una evidencia clara de una injusticia", ha subrayado, y ha añadido: "Estamos hablando del carácter no democrático de esta sociedad", de ahí su intención de "llamar a la ciudadanía a la calle" y a que "se movilice".

De forma paralela, Bel Pozueta ha confirmado que seguirán "con el recorrido judicial" en el Tribunal Supremo aunque, "viendo la situación de la Justicia en el Estado español", "por desgracia", el camino que queda es "largo" y "el final está en Europa", aunque para entonces, ha precisado, "nuestros hijos ya estarán en la calle, y ellos y toda la sociedad habrán vivido una gran injusticia".