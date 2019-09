Los pactos PSOE - Podemos en cinco CC.AA. por los que Sánchez no podrá dormir por la noche

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha subrayado este jueves durante una entrevista en LaSexta que si hubiera cedido a las pretensiones de Unidas Podemos y hubiese aceptado un gobierno de coalición "no dormiría tranquilo". "Ni yo dormiría tranquilo ni tampoco el 95 por ciento de los ciudadanos, entre ellos votantes de Podemos", ha dicho Sánchez. Según el presidente en funciones, él no pretendía decir "no es no" a la coalición, pero sí ha insistido en que se ha demostrado que esa fórmula es "inviable".

Lo paradójico de las palabras de Sánchez es que se olvida de los acuerdos de gobierno de coalición alcanzados con Podemos en cinco CC.AA., donde los votos de los populistas han posibilitado la formación de Ejecutivos liderados por un socialista.

ARAGÓN

El socialista Javier Lambán gobierna Aragón con una coalición en la que están el PSOE, Podemos, PAR (Partido Aragonés Regionalista) y Chunta. Además cuenta con el apoyo parlamentario de IU. Durante su discurso de investidura, señaló que el acuerdo es un ejemplo para el resto de España.

BALEARES

El PSOE de Baleares, liderado por Francina Armengol, gobierna las islas gracias a una suma considerable de fuerzas. A los 19 escaños del PSIB-PSOE se sumaron los seis de Podemos, los cuatro de la formación nacionalista Mès, los dos de MxMe (la marca de Mès en Menorca) y el diputado de Gent per Formentera. De las 11 consellerias del Govern, Podemos y Més gestionan cuatro y los socialistas, las otras siete.

CANARIAS

El socialista Ángel Víctor Torres suscribió un acuerdo con Nueva Canarias, Sí Podemos y la Agrupación Socialista Gomera (ASG).

NAVARRA

La socialista María Chivite es presidenta de Navarra gracias a un acuerdo con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Unida. Su investidura también necesitó la abstención de cinco de los siete diputados de EH Bildu. La dirigente socialista lidera un Gobierno tripartito formado por el PSN, que asume ocho de las 13 carteras del Ejecutivo, los nacionalistas de Geroa Bai, con cuatro departamentos, y Podemos, que gestiona una consejería.

LA RIOJA

La socialista Concha Andreu ha roto 24 años ininterrumpidos de Gobiernos del PP gracias a su pacto con Podemos e IU. El PSOE gestiona ocho consejerías y Podemos, una.