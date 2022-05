Los once migrantes de Oriente Medio llegados a Melilla en patera piden asilo en España

Los once migrantes a bordo de una patera que consiguieron llegar el pasado domingo a Melilla, proveniente de las cercanas costas de Marruecos, han solicitado asilo y por parte de las autoridades españoles se ha aceptado que se puedan tramitar, lo que les permitirá viajar a la Península si así lo desean, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo que acepta a los peticionarios de asilo en Ceuta y Melilla también libertad de circulación por el territorial nacional.

Según han informado fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se trata de once ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades provenientes de Oriente Medio, concretamente de tres países como Yemen, Egipto y Palestina.

Los once "sin papeles", tras arribar en la playa de Horcas Coloradas en "una embarcación recreativa cabinada", fueron interceptados por la Guardia Civil después de recibirse una llamada del 112 advirtiendo de la posible llegada de una embarcación a la costa melillense.

El Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil se hizo cargo de la patera y la trasladó a puerto para las oportunas diligencias, mientras los once migrantes eran acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Los once indocumentados, no obstante, han iniciado a lo largo de esta semana los trámites para la solicitud de asilo en España y tras ser registradas, todos ellos podrán viajar a la península aunque no se hayan resuelto sus expedientes de petición de protección internacional, tras la decisión judicial avalada por tres veces, la última en febrero de 2021, que impide retener en Ceuta y Melilla a las peticiones de asilo a los que no se les ha contestado favorablemente.

Esta entrada de migrantes en Melilla ha sido la primera que se ha producido desde que España y Marruecos iniciaron el pasado 7 de abril una nueva etapa en sus relaciones después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteara en una carta dirigida al rey de Marruecos, Mohamed VI, que "España considera que la propuesta marroquí de autonomía (sobre el Sáhara Occidental) presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo".

Antes de ese cambio de postura sobre la excolonia, el 2 de marzo de 2022, se produjo sobre la valla de Melilla el mayor intento de entrada, cuando un grupo superior a los 2.500 migrantes de origen subsahariano, todas ellos varones, intentaron acceder a la ciudad española saltando la doble valla que la separa de Marruecos y más de 500 lo lograron, con una veintena de agentes de la Guardia Civil heridos en la contención.