Los objetivos de Sánchez en su primera bilateral con Biden y otras noticias que debes conocer antes de salir

1. Sánchez afronta su primera bilateral con Biden con el fin de reforzar la relación estratégica con Washington

Pedro Sánchez llega a su primer encuentro formal con la pretensión de reforzar, actualizar y renovar la relación estratégica entre Estados Unidos y España. En el actual contexto de guerra, el plano militar promete cobrar especial fuerza. Joe Biden es recibido por Pedro Sánchez esta tarde en La Moncloa y después comparecerán juntos. Tal y como informa el jefe de Política de COPE, la foto ha sido una gran asignatura pendiente del presidente para sacudirse la frustrada tentativa de vender como un 'tú a tú' el pequeño paseo de 30 segundos que tuvieron el pasado año en el cuartel general de la OTAN en Bruselas.

2. Madrid se blinda para la Cumbre de la OTAN: 10.000 agentes de seguridad participan en el dispositivo

98 perros policía, 60 caballos y parte de los más de 10.000 agentes que participan en el dispositivo de seguridad de la cumbre de la OTAN en Madrid se encargan de poner a punto la "zona cero" del macroevento, el recinto de IFEMA, que se encuentra en "fase crítica" a pocas horas de la llegada de las delegaciones internacionales.

3. Dimite el presidente del INE tras los rumores de que Nadia Calviño estudiaba su cese

El presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE) Juan Rodríguez Poo ha presentado la noche de este lunes su dimisión al Gobierno, según ha adelantado el diario ABC y confirmado EFE de fuentes de este organismo. La dimisión se produce después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacer una "huida hacia delante", intentando controlar organismos como Indra, el INE, o el Tribunal Constitucional.

4. Ascienden a 16 los muertos en un ataque ruso a un centro comercial en la localidad ucraniana de Kremenchuk

Al menos 16 personas han muerto y 59 han resultado heridas, la mitad de ellas de carácter grave, tras un ataque con un misil perpetrado este lunes sobre un centro comercial de la localidad ucraniana de Kremenchuk, según el último balance de las autoridades.

"Hasta el momento tenemos constancia de once muertos cuyos cuerpos han sido rescatados de entre los escombros. Otras 59 personas han recibido atención médica y la mitad están en estado grave. Una persona ha muerto en el hospital debido a la gravedad de sus heridas. En total han fallecido 15 personas", ha explicado el Servicio de Emergencias de Kremenchuk, tal y como ha recogido la agencia de noticias UNIAN.

5. ¿Qué hubiera ocurrido si la tragedia en la frontera de Melilla hubiera ocurrido en España?

Por qué Marruecos no actuó antes, por qué no evitó esas concentraciones numerosas, y por qué lo hizo en el último minuto y de esa manera. Son algunas de las preguntas que se hace el decano de los abogados de Melilla y responsable de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Blas Jesús Imbroda. Y dice a COPE que Marruecos actúa cuando quiere, actúa mal, y cuando no quiere no actúa.