Los nuevos ministros explicarán sus proyectos al Congreso en septiembre

Los nuevos ministros y aquellos que han cambiado de cartera en la remodelación del Gobierno decidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comparecerán en los primeros días de septiembre en el Congreso para explicar las líneas políticas y los planes para sus respectivos departamentos.



Lo ha anunciado este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso la socialista Ana Belén Fernández, al explicar el rechazo de su grupo a los requerimientos del PP para que 13 ministros acudan a la Cámara este verano, en sesiones extraordinarias de comisión, para explicar las líneas generales de las políticas que pretenden llevar a cabo.



La diputada ha recalcado que "hablar de líneas generales y de carácter extraordinario" de las comparecencias es ya de por sí "contradictorio" y ha hecho hincapié en que no es una prioridad para los ciudadanos conocer ahora los proyectos de los nuevos ministros, que ellos mismos han solicitado explicar debidamente, ya en el período ordinario de sesiones que arranca en septiembre.



Para entonces, ha insistido, ya habrán definido las "hojas de ruta" previstas para su gestión en sus nuevos puestos del Gobierno y podrán explicar con detalle sus prioridades a la Cámara. Aunque las peticiones de comparecencia del PP han sido apoyadas por Vox y Ciudadanos, los socios parlamentarios del Gobierno han rechazado todas las solicitudes.



Desde el PNV, el diputado Mikel Legarda ha señalado que es prematuro aprobar unas comparecencias con carácter de urgencia, cuando agosto no es un mes para "tomar el pulso de sus departamentos" ante la disminución de actividad política.



"Lo oportuno es la comparecencia en los primeros días de septiembre en el período ordinario de sesiones", ha apoyado Legarda, toda vez que ERC y EH Bildu ya habían anunciado anteriormente que votarían en contra.



La diputada del PP Isabel María Borrego ha lamentado que estas comparecencias no se hayan aceptado, ya que se trata de una "profunda crisis de Gobierno" de la que incluso el presidente debería dar cuenta y también sus nuevos ministros.



Ha criticado que Sánchez no permita un pleno para debatir el estado de la nación y que no haya comparecido frecuentemente para dar cuenta de la crítica situación sanitaria: "Un desprecio a los españoles y poca sensibilidad democrática", ha dicho.



Ciudadanos ha considerado oportuno apoyar todas estas comparecencias, ya que los españoles "tienen que saber el por qué" de la remodelación y "cambios de cromos", ha dicho el diputado Miguel Gutiérrez, al tiempo que el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha señalado que "España necesita un cambio de 180 grados para quitar a un Gobierno que nos está llevando a la ruina".



Unidas Podemos ha lamentado que el PP vaya a Europa a "boicotear" los fondos europeos y haga una oposición "inútil" cuando los propios ministros ya han anunciado que van a comparecer.