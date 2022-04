Un 57% de los navarros pide en los restaurantes que les envasen la comida sobrante para llevar

El 57% de los consumidores navarros pide en los restaurantes que les envasen la comida sobrante para llevársela a casa, según señala una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. Los que realizan esta práctica son ya un 11% más que los que lo solicitaban hace solo un año.

El 27% de los ciudadanos no pide que le envasen la comida sobrante por falta de costumbre, un porcentaje que se ha reducido 9 puntos en el último año. Hay un 9% que no lo hace porque no le resulta cómodo y un 7% porque le da vergüenza, ha indicado la asociación en una nota.

Por tramos de edad, lo que en mayor proporción piden que les envasen la comida son los menores de de treinta años -71%- y los que menos, los mayores de 65 años -49%-.

Irache ha destacado que el hábito de llevarse la comida sobrante del restaurante a casa "está creciendo notablemente en los últimos años". "Sin duda, es un derecho del cliente, ya que ha pagado por toda la comida que se la servido, la consuma en el establecimiento o no", ha recalcado.

Además, ha puesto en valor que se trata de una medida que "evita el desperdicio de comida, permite un mayor aprovechamiento de los recursos naturales y colabora en un modo de consumo más sostenible con el medio ambiente". Además, esta práctica "favorece la economía personal o familiar al optimizar el gasto en la compra de alimentos".

Según ha destacado, "como término medio, cada persona desperdicia 75 kilos de restos alimentarios al año por diferentes causas, como la falta de planificación en la compra, el inadecuado almacenamiento y consumo, o el exceso en las raciones cocinadas". La estimación es que anualmente en la Comunidad foral "más de 115.000 toneladas de alimentos terminan en la basura".