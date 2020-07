Los nacionalistas vascos y gallegos se aprovechan de sus acuerdos con el Gobierno de PSOE y Podemos en Madrid

Estar en el Gobierno de España de poco ha servido a PSOE y Podemos en las primeras elecciones celebradas desde la investidura de Pedro Sánchez el pasado mes de enero. Si algo ha quedado claro de los comicios celebrados ayer en Galicia y Euskadi es que ambas formaciones han quedado en una posición casi inexistente en ambas comunidades, mientras que los partidos nacionalistas han alcanzado sus mejores cifras históricas.

El único consuelo que tienen en Moncloa ante estos malos resultados es que la candidata de los socialistas de Euskadi, Idoia Mendia, posiblemente volverá a reeditar el pacto con el PNV mantenido hasta ahora, pero su situación va a ser muy distinta a la ya vivida, ya que el partido de Iñigo Urkullu gana más poder en el bipartito al superar la barrera de los 30 escaños.

La situación de los morados en esa comunidad es todavía peor, ya que han pasado de ser tercera fuerza con 11 escaños a perder la mitad de los apoyos, quedando a tan solo uno por encima del popular Carlos Iturgaiz. Lo que sorprende es que estos votos que han perdido los de Pablo Iglesias no han ido a parar directamente a los socialistas. Ha sido la candidata de EH Bildu, Maddalen Iriarte, la que mejor ha sabido ajustarse a las circunstancias de debilidad que presentaban los morados y ha conseguido cuatro escaños, manteniendo así su posición de contraposición al PNV como principal partido de la oposición.

Lo mismo ha ocurrido en Galicia. Allí Las Marea, entre las que se encuentra la marca autonómica de Podemos, ha salido del parlamento gallego pese a tener a una de sus líderes, Yolanda Díaz, en el Ministerio de Trabajo y haber contado en la reciente legislatura 13 escaños. Al igual que en Euskadi, el PSOE ha visto como el BNG le ha sobrepasado de manera clara pasando a ocupar 19 escaños, 13 más. Este sorpasso de los soberanistas gallegos no lo puedo captar ni la encuesta preelectoral de julio del CIS, que como viene siendo habitual daba la segunda posición al candidato socialista, Caballero, con el 20% de los apoyos.

Ni EH Bildu ni el BNG tienen opciones de llegar al poder en ninguna comunidad, pero ¿cómo se debe entender este auge del soberanismo vasco y gallego?, ¿por qué no ha sabido el PSOE captar la debilidad que Podemos en ambas regiones? Según el politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Pablo Simón sí que habla de que ha habido un cambio en el sentido de voto tal y como indicaba la prelectoral del CIS: “El flujo de salida hacia otras formaciones de Podemos era la indecisión y Bildu, seguido de PNV y PSE lo cual indica que los electores de Podemos venían de la izquierda nacionalista”.

Pero no cree que la situación de Euskadi y Galicia sea equiparable, ya que allí “ha habido una vuelta al sistema de 1997, es decir, un PP muy bien adaptado el territorio y un BNG colocado a la izquierda” y cree que el PSOE no ha captado la pérdida de votos de Podemos por los difíciles competidores que tenía. En este sentido, Simón quita hierro al asunto y cree que los votos de Bildu y BNG no son un castigo al Gobierno dado que “los temas locales pesan más que en los nacionales, y hay un acompasamiento del ciclo, ya que en las elecciones autonómicas del 28 abril ya se veía que Podemos se diluía”, explica el analista político.