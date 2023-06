Los motivos del no de Feijóo a los debates: no quieren someterse a la conveniencia de Sánchez

Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz han comprometido con RTVE su asistencia a un debate a cuatro y meten presión a Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP quiere que el encuentro sea a siete, para incluir también a Bildu, ERC y PNV. El ente público ha organizado ese formato para portavoces parlamentarios, y no para candidatos. Dirigentes populares impugnan a COPE someterse a la conveniencia de Sánchez. Órdago sobre órdago. Los tres líderes acudirán a los estudios de Televisión Española el 19 de julio, ya en la recta final de la campaña.

El líder del PP aboga por un encuentro a siete, incluyendo a aquellos sobre cuyas espaldas han recibido la gobernabilidad del Estado. El ente público lo ha reservado el día 13 a los portavoces de los grupos en el Congreso, así la preferencia de Feijóo por visibilizar en un plato a los compañeros de viaje de Sánchez ha resultado desbaratada desde la corporación. En una doble reunión, por un lado, con PSOE, Vox y Sumar, por otro añadían a Esquerra, Bildu y PNV. A ninguna de las citas asistían los populares. Su líder, ante la encerrona, se ausentará en Génova, abjuran a COPE de plegarse a la estrategia de Pedro Sánchez, que califican a la desesperada.

Críticas desde la izquierda y la derecha

Yolanda Díaz ha criticado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "esconderse" de los debates entre los cuatro principales candidatos al 23J. "Es muy extraño que alguien que quiere ser presidente del Gobierno rehúse de debatir, se esconda y, como digo, tenga problemas con los datos. Parece que no da una permanentemente", ha lanzado en una entrevista al programa 'El Intermedio' de 'La Sexta'. La candidata de Sumar ha reivindicado que la ciudadanía tiene derecho a conocer las propuestas de las cuatro principales fuerzas que van a ser determinantes para gobernar, para lo cual es esencial debatir.

Santiago Abascal ha lanzado este jueves en León un duro mensaje al Partido Popular y su negativa a debatir en televisión con su formación, y ha afirmado al respecto que en los debates esperaban "el cordón sanitario de la izquierda, de sus medios y los separatistas, no del PP" a los que han tendido la mano. "Es decir, si están los enemigos de España van a debatir, pero si va Abascal no, y excluye de los debates a la tercera fuerza del país, me da un poco de pena", ha añadido Abascal, y le ha recordado a los populares que son prudentes y no se dejan llevar por la soberbia.

"Quieren que no podamos viajar libremente, tenernos consignados en un sitio"

