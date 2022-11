Los Mossos investigan un caso de abuso sexual a una niña de 11 años por parte de un grupo de menores de edad

Los Mossos d'Esquadra investigan un supuesto caso de abusos sexuales a una niña de 11 años en un túnel del terror en Badalona, en Barcelona, una vez su familia ha denunciado los hechos, por los que ya han sido identificados los presuntos autores, que son inimputables ya que no superan los 14 años.



Según han informado fuentes policiales, los padres de la menor interpusieron anoche la denuncia, por lo que los Mossos han abierto una investigación para aclarar lo ocurrido, ya que la niña sostiene que le hicieron tocamientos el pasado domingo en un túnel del terror en Badalona.



Por el momento, los Mossos han identificado a los supuestos autores, que son menores de 14 años, por lo que no pueden ser imputados. Sin embargo, según las fuentes, los Mossos tienen previsto citar a los menores identificados para que declaren junto a sus padres.

Dos de ellos ya estarían identificados

Fue este lunes cuando comenzó a investigarse el caso, cuando el padre de la niña de once años decidió avisar a las autoridades policiales en el primer momento. Argumentaba que la niña salía del túnel del terror cuando contaba que otro grupo de menos se habían aprovechado de ella dentro de la atracción, en las fiestas de Halloween en el Barrio de la Salud.

Después de la denuncia, según fuentes policiales para COPE, dos o tres de ellos ya están identificados. El problema de todo, es que, pese a saber quiénes son, no son imputables porque son menores de edad por debajo de los catorce años. Una denuncia, que según nos cuentan, no tendrá mucho recorrido.

De todas formas, serán citados según marca el protocolo sobre menores para conocer su verisón de lo ocurrido.