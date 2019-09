Los Mossos analizan paquetes sospechosos antes las sedes de ERC, ANC y Òmnium

Los Mossos d'Esquadra están analizando paquetes sospechosos que han aparecido esta madrugada en Barcelona delante de las sedes de ERC, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Òmnium, según han denunciado este partido y las dos entidades soberanistas.

La Policía autonómica catalana ha confirmado a Efe que han recibido varios avisos sobre la presencia de objetos sospechosos, por lo que se ha activado el protocolo habitual para hacer las comprobaciones necesarias.

Así, en estos momentos, agentes de los Mossos trabajan para mirar el contenido de estos objetos sospechosos.

ERC ha denunciado a los medios de comunicación que se ha encontrado delante de su sede un bidón con líquido que ha obligado a cortar la calle, si bien ya ha sido retirado y la vía se ha reabierto al tráfico.

Por su parte, la ANC ha confirmado a Efe que, sobre la una de la madrugada, un vecino ha alertado a los Mossos sobre la presencia de un objeto sospechoso delante de su sede.

⬛️⬜️Aquesta nit, a la 1, ha aparegut un objecte sospitòs davant la nostra seu. Alertats per un veí els Mossos han verificat que no era perillós. Ara som a la Ciutat de la Justícia on tenim la vista per la demanda de Foment a la campanya de @EinesPaisConsum #ObjectiuIndependència