Los ministros de Exteriores de la UE se reúnen este martes de urgencia por la situación en Afganistán

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reúnen este martes de urgencia para abordar la situación de Afganistán después de que los talibanes se hayan hecho con el control del país tras su fulgurante avance en las últimas dos semanas y la toma de Kabul este domingo.

El encuentro ha sido anunciado por el Alto Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Josep Borrell, en un mensaje que ha compartido en la red social Twitter y en el que ha precisado que los Veintisiete harán una "primera evaluación" de la situación, sin aportar más detalles.

Following latest developments in #Afghanistan, and after intense contacts with partners in the past days and hours, I decided to convene an extraordinary VTC of EU Foreign Ministers #FAC tomorrow afternoon for a first assessment.