Los mensajes más 'duros' de los tuiteros a Pedro Sánchez tras felicitar a Boris Johnson

A menos de 24 horas de la segunda votación a la que se someterá Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para saber si sale investido presidente del Gobierno. La actualidad política se ha centrado durante unas horas en Londres, donde Boris Johnson a concedido su primera rueda de prensa como primer ministro de Reino Unido.

Tras conocerse la noticia, el presidente del Gobierno en funciones ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje de apoyo y felicitación a Johnson : “Felicidades Boris Johnson., nuevo primer ministro de Reino Unido . Deseamos trabajar estrechamente con su Gobierno. Nuestros países son socios y amigos. Seguiremos cooperando y colaborando en la escena internacional y también ante el Brexit, en beneficio de la ciudadanía británica y española”.

Las palabras del líder socialista se han producido de forma paralela a las negociaciones que Unidas Podemos y el Partido Socialista están llevando a contrarreloj en Madrid para intentar llegar a un acuerdo de investidura que permita a Sánchez salir investido este jueves del Congreso de los Diputados. Por ello, los usuarios de Twitter ha recordado a Sánchez la situación de bloqueo e incertidumbre política que vive estos días nuestro país, escribiendo los mensajes con una cierta ironía.

A mi me vendría bien se parase el Brexit , no perdería el curro pero sí me joderías que tendría que ir más lejos.



Venden trenes a Inglaterra y yo los vigilo porque se pintaban , si se ponen aranceles se perderán bastantes puestos de trabajo en Euskadi y Aragón.