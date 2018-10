Los letrados lanzan aviso a JxCat para que sustituyan a diputados suspendidos

Los letrados del Parlament no prevén contabilizar ningún voto de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo que no hayan designado a un sustituto de su grupo parlamentario para que ejerza sus funciones, lo que supone un aviso directo a JxCat, que aún no ha tramitado estas delegaciones.

Esta tarde tiene previsto reunirse la Mesa del Parlament, que tendrá encima de la mesa las peticiones de Oriol Junqueras y Raül Romeva para que otro diputado del grupo de ERC pueda votar en su nombre en el pleno.

Según fuentes parlamentarias, la Mesa no tiene que admitir a trámite los escritos de Junqueras y Romeva, sino que simplemente "tomará nota", de manera que no se trata de un acuerdo que pueda ser objeto de reconsideración.

Si JxCat no presenta escritos de delegación de funciones para sus cuatro diputados suspendidos por el Supremo -Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull-, puede abrirse una brecha en la Mesa, ya que los letrados no tienen previsto contabilizar sus votos si no han utilizado previamente el mecanismo establecido en el acuerdo aprobado ayer por el pleno, que contempla que puedan ceder temporalmente sus derechos parlamentarios.

En concreto el pleno del Parlament aprobó un texto que consta de dos puntos: en el primero, se acordó rechazar la suspensión de seis diputados procesados por el Supremo, pero en el segundo se avaló que puedan delegar sus funciones en otro miembro de su grupo parlamentario, solución que ya apuntaba el juez Pablo Llarena.

Cuando ya parecía que la cuestión estaba resuelta -simbólicamente el pleno rechazaba la suspensión pero en la práctica acataba la solución sugerida por Llarena y permitía que los seis afectados delegaran sus funciones parlamentarias en otro miembro de su grupo-, las discrepancias volvieron a aflorar anoche.

En consonancia con el dictamen aprobado por el Parlament, Junqueras y Romeva enviaron un escrito para pedir que otro diputado del grupo de ERC pueda votar en su nombre en el pleno.

En cambio, los cuatro afectados de JxCat -Puigdemont, Sànchez, Turull y Rull- no hicieron lo mismo ya que, según argumentan fuentes de su grupo, al haber sido rechazada la suspensión por parte del pleno, ya no es necesario que soliciten delegar sus funciones, porque no están suspendidos.

Sin embargo, según fuentes parlamentarias, el acuerdo aprobado ayer "es muy explícito" a la hora de indicar que los diputados que fueron suspendidos por el Supremo deben "designar" a un miembro de su grupo para que ejerza sus derechos hasta que se resuelva su situación procesal.