Los letrados de Justicia acusan al ministerio de no ceder tras una nueva reunión sin acuerdo

Los letrados de la administración de Justicia han finalizado este martes una nueva reunión sin acuerdo con el ministerio dirigido por Pilar Llop, al que acusan de no ceder en sus posturas para resolver el paro indefinido que los funcionarios comenzaron el pasado 24 de enero.

A instancias de Justicia, la solución al conflicto se negociará a partir de ahora por carta y no cara a cara, según ha dicho a la prensa Juan José Yáñez, miembro del comité de huelga y de una de las asociaciones convocantes del paro, la Unión Progresista de Letrados (UPSJ). "Ya no quieren tener reuniones con nosotros en las que se puedan analizar las palabras de los documentos presentados (...); ahora quieren pasar al género epistolar", ha explicado. Una decisión que los letrados han afeado, pues consideran que va a "alargar el conflicto" y que Justicia toma para evitar que sus compañeros en huelga y los medios de comunicación acudan a la puerta del ministerio en cada reunión.

En este cuarto encuentro, que ha durado en total algo más de hora y media, Justicia ha presentado primero una propuesta que los funcionarios consideran "absolutamente inaceptable", ya que no supone "prácticamente ningún avance" respecto a documentos anteriores, ha valorado Luis Toribio, portavoz del comité de huelga y vicepresidente del Colegio Nacional de Letrados (CNLAJ), otra de las tres asociaciones convocantes del paro. "La propuesta que hace el ministerio no nos lleva a ningún sitio (...) porque no constituye una verdadera negociación", ha denunciado en un receso Toribio, que ha exigido la presencia de la ministra Llop en la mesa de diálogo para "desencallar" el que califica como "el conflicto más grave que tiene hoy en día la administración de Justicia".

La reunión, encabezada por el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y que ha concluido sin avances sobre las propuestas cruzadas de unos y otros, será de momento la última, ya que ahora ambas partes intercambiarán correos electrónicos. No obstante, el ministerio ha prometido a los funcionarios que les enviará por esta nueva vía de negociación una nueva propuesta actualizada.

Tras un encuentro "decepcionante" ayer lunes, presidido por el secretario de Estado de Justicia, Tonxtu Rodríguez, el comité de huelga llegó a esta cuarta reunión con la esperanza de recibir una "oferta seria", declaró Juan José Yáñez, otro de los representantes de los antiguos secretarios judiciales, minutos antes del encuentro, que comenzó a las 11:30. Oferta que de momento no han recibido, critican los convocantes, quienes acusan al ministerio de no moverse "ni una coma" de su postura.

Fuentes cercanas a la negociación han confirmado que el diálogo ha dado sus frutos respecto a los grupos de población, por lo que funcionarios de localidades pequeñas verían su salario aumentado y equiparado al de compañeros de ciudades grandes. Sin embargo, se encuentra encallado en la cláusula de enganche, la principal reclamación de los letrados. Si el ministerio no la acepta, los funcionarios exigen una solución semejante que suponga una adecuación de su salario por las nuevas funciones que han ido asumiendo a lo largo de los años. Esta cláusula permitiría referenciar la retribución de los letrados a la de jueces y fiscales para que los primeros no cobren nunca menos del 85% respecto a los otros dos operadores jurídicos.

En respuesta a dicha demanda, Llop pidió la semana pasada al colectivo que no se colocara "en posturas maximalistas", ya que, dijo, desde su llegada al Ministerio se han atendido muchas de las reivindicaciones del colectivo, entre ellas una subida salarial de 200 euros mensuales con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2021, a la que hay que sumar la subida del 9% en tres años que corresponderá a todos los funcionarios de la administración general.

Una veintena de letrados en huelga se ha vuelto a concentrar frente a la sede de la madrileña calle de San Bernardo, 21 del Ministerio de Justicia para apoyar a sus representantes con aplausos y al grito de "aúpa el comité". El parón, que cumple su sexta semana, ha supuesto ya la suspensión de unos 223.000 juicios y vistas, y hay 329.000 demandas pendientes de reparto -33.000 de ellas en Madrid- y 800 millones de euros paralizados, según los convocantes. El ministerio cifró el seguimiento de la huelga este lunes -última jornada con datos- en el 26,20%, mientras que los letrados hablaron del 78%.