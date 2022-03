Los juzgados recuperan la normalidad previa a la covid sin el temido colapso

Los órganos judiciales volvieron en 2021 a la normalidad tras verse afectados de lleno por la pandemia en 2020 y el balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no refleja por el momento el colapso que auguraron numerosos operadores jurídicos.

El pasado año ingresaron en los juzgados y tribunales 6,27 millones de asuntos, un 13,4 % más que en 2020 y apenas un 0,1 % menos que en 2019; y se resolvieron 6,3 millones, un 20,9 % más que en el año previo y un 4 % más que en 2019. Quedaron en trámite 3,1 millones, lo que implica que la pendencia bajó un 0,5 % respecto al final de 2020.

Ya lo vaticinaba a finales del año pasado el Observatorio de la Actividad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, que destacaba que el anunciado colapso judicial no se había hecho realidad por la resiliencia del tejido económico y social y las medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis (moratoria concursal, ERTE, etc), aunque no lo descartaba en el futuro.

Según los datos hechos públicos este miércoles por el CGPJ, todas las jurisdicciones experimentaron en 2021 un importante incremento tanto en el número de asuntos registrados como en el de resueltos.

En la civil se recibieron 2,58 millones de asuntos (16,7 % más que el año anterior y un 8,4 % más que en 2019) y se resolvió una cifra similar, lo que supone un aumento de la actividad del 26,5 % respecto a 2020 y de un 15 % respecto a 2019. En diciembre había en trámite 1,7 millones de asuntos, prácticamente la misma cifra que un año antes.

También aumentó la actividad respecto a 2020 en la jurisdicción penal, con tres millones de asuntos ingresados, pero esa cifra es un 6 % inferior a la de 2019. Al aumentar los asuntos resueltos, la tasa de pendencia bajó aquí un 1,3 %, con 817.512 casos en trámite.

En la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron 224.622 asuntos, un 15,7 % más que el año anterior y un 10 % menos que en 2019. Los casos resueltos se incrementaron un 17 % respecto a 2020 y bajaron un 0,9 % respecto a 2019, con lo que la tasa de pendencia aumentó un 2,3 %.

Los asuntos registrados en la jurisdicción social, 445.837, aumentaron un 11,4 % respecto a 2020 y un 3,1 % en relación con 2019, pero se cerraron un 35 % más de casos que el año anterior y un 15 % más que en 2019, con lo que en diciembre quedaban en trámite unos 360.000, un 4 % menos que un año antes.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 132,3 asuntos por cada 1.000 habitantes, Canarias (171,1) y Andalucía (144,1) encabezando la clasificación.

También Madrid (137), Murcia (134,5), Asturias (133,9), Cantabria y la Comunidad Valenciana (132,4) se sitúan por encima de la media nacional.

La tasa de litigiosidad más baja se registró en 2021 en La Rioja (94,9), País Vasco (100,3) y Navarra (101,6) , seguidas de Extremadura (105,8), Castilla-La Mancha (106,8) Aragón (114,5), Castilla y León (117,1), Galicia (120,1), Baleares (130) y Cataluña (130,1).