Los juzgados extremeños de Primera Instancia registran 80 lanzamientos en el segundo trimestre, un 28,6% menos

El número de lanzamientos practicados por los juzgados de Primera Instancia e Instrucción en Extremadura durante el segundo trimestre de 2023 ha sido de 80, lo que supone un 28,6 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2022 (-32,7 por ciento en el conjunto nacional).

El 67,5 por ciento de ellos han sido consecuencia de procedimientos relacionados con la ley de arrendamientos urbanos, el 31,3 por ciento se han derivado de ejecuciones hipotecarias, y el 1,3 por ciento han sido debidos a otras causas.

De igual modo, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias han experimentado un ascenso interanual del 47,1 por ciento, y los derivados de la ley de arrendamientos urbanos una disminución del 41,3 por ciento en relación con el segundo trimestre de 2022.

Además, existen lanzamientos que son solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, pero el hecho que sean solicitados no supone que estos servicios los hayan ejecutado. Cabe advertir que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución pero no indica los valores absolutos.

Bajo estas premisas, el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2023 ha sido de 70, un 36,9 por ciento menos respecto del mismo periodo del año anterior (-21,1 por ciento a nivel nacional). De éstos, 24 han terminado con cumplimiento positivo, con un decrecimiento interanual del 69,6 por ciento (-32 por ciento en España).

También, el número total de concursos presentados durante el segundo trimestre de 2023 en los Juzgados extremeños asciende a 221, un 198,6 por ciento más que año anterior (107,1 por ciento en España). El 78,3 por ciento han correspondido a personas físicas no empresarios y el 21,7 por ciento se han registrado en los juzgados de lo Mercantil por empresas, informa en nota de prensa el Instituto de Estadística de Extremadura.

Al mismo tiempo, las demandas por despido se han incrementado un 6,5 por ciento en Extremadura en el segundo trimestre del año 2023 (18,3 por ciento a nivel nacional), alcanzando la cifra de 458 demandas. Y las interpuestas por reclamaciones de cantidad en los Juzgados de lo Social han sido un 13,8 por ciento más que las presentadas en el segundo trimestre del 2022 (16,6 por ciento en España).

De igual manera, los procedimientos monitorios presentados durante el segundo trimestre de 2023 en los juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción en Extremadura han sido de 5.630, lo que supone un incremento anual del 35,1 por ciento (36,7 por ciento a nivel nacional).

En el segundo trimestre de 2023, han ingresado en Extremadura 907 demandas referidas a las condiciones generales incluidas en los contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario ha sido una persona física (cláusula suelo), un 51,9 por ciento más que el año anterior (2,5 por ciento en España), y 13 demandas por ocupación ilegal de viviendas, un 18,2 por ciento más en tasa interanual.

DATOS NACIONALES

Por su parte, a nivel nacional el número de lanzamientos practicados ha vuelto a experimentar en el segundo trimestre de 2023 un descenso interanual del 32,7%, hasta un total de 7.279, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales.

Del total de lanzamientos, 5.306 (el 72,9%) han sido consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 1.497 (el 20,6%) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 476 restantes han obedecido a otras causas.

De acuerdo con el informe publicado este viernes, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias han experimentado una disminución interanual del 37%, mientras que los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos se han reducido en un 32,6% y los derivados de otras causas han descendido el 16,2%.

CATALUÑA, DONDE MÁS DESAHUCIOS SE PRACTICAN

Cataluña, con 2.274 lanzamientos --el 31,2% del total nacional--, ha sido la comunidad autónoma en la que se han practicado un mayor número durante el segundo trimestre de 2023. Le han seguido la Comunidad Valenciana, con 1.090; Andalucía, con 1.051; y Madrid, con 561.

Atendiendo sólo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.621, el 30,6% del total. Por detrás le sigue la Comunidad Valenciana, con 803; Andalucía, con 658, y Madrid, con 492.

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, Cataluña, con 415, ha sido el territorio que ha presentado el mayor número, seguida de Andalucía, con 316, y la Comunidad Valenciana, con 251.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2023 ha sido de 13.516, un 21,1% menos que en mismo trimestre de 2022. De ellos, 6.248 han terminado con cumplimiento positivo, lo que representa una disminución interanual del 32 por ciento.

REDUCCIÓN INTERANUAL DEL 17,3% DE LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS

Del informe se desprende también que en el segundo trimestre del año se han presentado en España 5.161 ejecuciones hipotecarias, un 17,3% menos que en el mismo periodo de 2022.

El mayor número se ha dado en Andalucía, con 1.064, un 20,6% del total nacional. Le han seguido Cataluña, con 1.027; la Comunidad Valenciana, con 821; y Madrid, con 567.

Sin embargo, si se atiende al número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan la Comunidad Valenciana, con 15,7 ingresadas por cada 100.000 habitantes; y Castilla la Mancha, con 13,4.

LA MAYORÍA DE SENTENCIAS DE CLÁUSULAS SUELO SON ESTIMATORIAS

Por otro lado, el informe señala que en el segundo trimestre de 2023 han ingresado en los juzgados españoles especializados 21.522 asuntos referidos a las cláusulas suelo, lo que representa un 2,5% más que en igual trimestre de 2022.

En total, se han resuelto 29.669 asuntos, un 19,9% menos, y han quedado en tramitación 145.201, lo que ha supuesto una disminución en un 21,7 por ciento.

Se han dictado un total de 24.624 sentencias, el 97,4% de las cuales fueron estimatorias.

UNAS 800 VIVIENDAS OCUPADAS

En cuanto a los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, el informe refleja que en el segundo trimestre de 2023 han ingresado en el país 797 asuntos de este tipo, un 2,3% más que el año anterior.

En Cataluña se ha presentado el mayor número de demandas (195), que representan el 24,5 por ciento del total nacional.

Le han seguido la Comunidad Valenciana, con 137; Andalucía, con 130; y Castilla-La Mancha y Madrid, con 57 cada una.