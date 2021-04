Los jueces achacan el giro de Moncloa de retirar la reforma del CGPJ a la "presión" ejercida y el "toque" de Europa

APM y AJFV muestran su "satisfacción" por la decisión del Gobierno y urgen a renovar

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han acogido con "satisfacción" la decisión del Gobierno de retirar definitivamente la propuesta de cambiar las mayorías por las que se elige al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si bien han insistido en la urgencia de renovar el actual CGPJ para abrir después del debate sobre el sistema de elección de sus miembros.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció el martes que el Gobierno iba a pedir a los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos que retiraran definitivamente la proposición de ley que presentaron en octubre para que la mayoría por la que se elige a los doce vocales del turno judicial pasara de los actuales 3/5 a absoluta en segunda votación si no había acuerdo en primera. La tramitación parlamentaria de esta propuesta estaba congelada desde ese mes.

"Valoramos positivamente que nos quedamos como estamos. No nos van a dar nada nuevo, simplemente no empeoramos", ha dicho la portavoz de la APM, María Jesús del Barco, en declaraciones a Europa Press, sobre una propuesta de reforma que ha tachado de "sangrante". "No se podía permitir", ha zanjado.

Del Barco ha achacado este golpe de timón del Gobierno a la "presión" ejercida por los propios jueces desde sus asociaciones --que han llevado el asunto del CGPJ a Europa--, y que a su vez se habría trasladado a Bruselas y de ahí a Moncloa.

"El toque de Europa, como poco, va a permitir que no se evolucione hacia la mayoría absoluta y que nos quedemos con los tres quintos, pero creo que sí puede suponer un cambio, no en este Consejo, sino en el siguiente. A lo mejor ya lo elegimos los jueces", ha señalado.

Así, ha vuelto a reclamar que los doce vocales del turno judicial sean designados por sus pares, en línea con las recomendaciones de la UE y el Consejo de Europa, confiando en que los fondos europeos para la recuperación postpandemia y las condiciones aparejadas sirvan de "acicate" para lograr este cambio.

No obstante, Del Barco ha considerado prioritario que se renueve el actual CGPJ, que lleva más de dos años caducado, alertando de que con la reciente reforma para limitar sus funciones con el mandato vencido no puede realizar nombramientos en la cúpula judicial, lo que aboca a una situación de parálisis en la justicia. "Tienen que ponerse de acuerdo y tienen que renovar y, si no pueden, que hagan un poder", ha exigido.

"SEGUIR PELEANDO"

En la misma línea, el portavoz de la AJFV, Jorge Fernández Vaquero, ha expresado "moderada satisfacción" por la retirada de la reforma congelada, así como "plena disposición para revertir los efectos negativos de la reforma vigente y conseguir de una vez por todas que se cambie el sistema".

"Lógicamente", ha explicado sobre el anuncio del Gobierno, "lo acogemos con satisfacción porque supone renunciar a empeorar las cosas". Sin embargo, ha lamentado que siendo "una reforma tan dañina" se haya llegado hasta este punto para forzar su retirada, manifestando su preocupación tanto si el Ejecutivo era consciente de sus efectos perjudiciales como si no.

Al igual que su compañera de la APM, Fernández Vaquero ha subrayado que "en realidad el Gobierno no ha hecho nada". "Seguimos en el mismo punto de la semana pasada y peor que hace tres meses, porque sí se ha aprobado otra reforma que también tiene efectos perjudiciales", ha advertido.

Asimismo, el representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha calificado este paso de Moncloa como una "reacción" a la "acción" de lo jueces contra dichas reformas y a su eco en Europa.

A este respecto, Fernández Vaquero ha defendido que lo verdaderamente importante es lo apuntado por el comisario de Justicia, Didier Reynders, que ha dado por buena la reforma aprobada pero apuntando que es "insuficiente", de modo que ha abogado por una "reforma estructural" de consenso para que la mayoría de los vocales del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos por sus pares.

"Esta afirmación es absolutamente trascendental, porque ya se acabaron todas esas argumentaciones de que (los jueces) somos unos corporativistas que queremos hurtar la soberanía al pueblo español sobre la elección del CGPJ. No hay nada de eso", ha afirmado el portavoz de la AJFV, reivindicando que se trata de avanzar hacia el "estándar europeo".

UN DEBATE ABIERTO

Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), su portavoz, Ascensión Martín, ha considerado "muy positivo" que el Gobierno haya reculado porque la asociación judicial no era partidaria de cambiar las mayorías reforzadas.

En su caso, Martín lo ha atribuido a una "reflexión" del Ejecutivo tras "escuchar" a los jueces, a la sociedad y a las instituciones europeas y lo ha enmarcado en un contexto político determinado, con "un partido político que se niega constantemente a renovar", frente a lo cual --ha expuesto-- "se piensan instrumentos legales" para conseguir la renovación.

Para JJpD, "lo urgente es la renovación del Consejo con la legislación actual", por ser "lo más democrático". Ya con el nuevo CGPJ, ha indicado Martín, será el momento de "abrir el debate" sobre el sistema de elección de sus vocales a la carrera judicial y a la sociedad en general.

Interrogada sobre las directrices europeas, Martín ha contestado que JJpD apoyaría un cambio en el mecanismo de designación de los miembros del CGPJ "siempre que estén representadas todas las sensibilidades de la carrera judicial y de la sociedad", que haya "una representación plural", "incluidos los no asociados".

Además, ha apostillado que con el modelo actual los jueces ya participan en la elección del nuevo Consejo. "Actualmente, los doce vocales de procedencia judicial los nombran el Congreso y el Senado, pero nosotros damos una lista de los que queremos que se incluyan en esa posibilidad", ha recalcado.

RENOVAR BAJO UN NUEVO MODELO

Por su parte, la portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, ha estimado que "está bien" que el Ejecutivo rectifique, si bien entiende que lo que le ha preocupado es que "hay precedentes en la Comisión de Venecia" de países que han sido reprendidos por este tipo de reformas, así como las quejas de las asociaciones y otras voces.

Rodríguez se ha declarado "totalmente de acuerdo" con el comisario de Justicia. "Para nosotros no vale con que se retire esa reforma, se tiene que cumplir lo que dice el GRECO, que año tras año e informe a informe ha venido censurando la falta de independencia del órgano de gobierno de los jueces por su sistema de elección", ha demandado.

En consecuencia, ha reiterado su llamamiento para cambiar el mecanismo de designación de los doce vocales del turno judicial, argumentando que, a pesar de que el TC lo validó en una sentencia, "puso de manifiesto que no podía suponer un reparto proporcional de los puestos en el CGPJ en función de las fuerzas que los grupos parlamentarios tuvieran en cada Cámara". "Y año tras año ha habido un reparto entre el PP y el PSOE (...) Aquí quien elige no es el Parlamento son dos partidos políticos", ha criticado.

Por ello, Rodríguez ha instado una vez más a reformar primero el sistema de elección de los vocales para después renovar el CGPJ en base al mismo. "Suplicamos, por favor, que no se vuelva a pactar la renovación del Consejo sin que se hagan antes cambios estructurales para preservar la separación de poderes", ha incidido.