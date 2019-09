Los Jordis piden "no renunciar a la libertad" sea cual sea la sentencia

Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, que llevan dos años encarcelados acusados de rebelión y sedición, han pedido este viernes, mediante textos escritos leído en un acto de Òmnium Cultural, "no renunciar a la libertad" de Cataluña, sea cual sea la próxima sentencia del Tribunal Supremo.

Varios miles de personas se han concentrado en las inmediaciones de la sede del Departamento de Economía de la Generalitat para conmemorar el segundo año de los hechos ocurridos en esta misma consellería, y que después condujeron a la detención y encarcelamiento de los Jordis como líderes de las principales entidades soberanistas de Cataluña, la ANC y Òmnium.

Diversas personalidades de la sociedad civil han leído textos de ambos presos en un acto organizado por Òmnium Cultural, entre consignas de "libertad presos políticos", "lo volveremos a hacer", "unidad" e "independencia".

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha leído un escrito de Jordi Cuixart en el que afirma que si en el año 2017 se produjo "desobediencia", fue porque "todo ser humano tiene derecho a actuar siempre de acuerdo con la propia conciencia".

Jordi Sànchez ha pedido que "pase lo que pase con la sentencia, conjurémonos a no desfallecer, a no detenernos en el camino hacia la libertad, a no dejarnos quitar nuestra dignidad y a seguir actuando como hombres y mujeres libres".

Cuixart, por su parte, afirma en otro texto que "el juicio político que hemos vivido no es ninguna anomalía histórica, porque cuarenta años de dictadura dieron paso a una Transición anómala e incompleta".

Advierte, a continuación, que "la unidad de España no puede estar por encima de los derechos humanos", motivo por el cual "la construcción de la república catalana también es una oportunidad de radicalidad democrática para el conjunto del Estado".

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha afirmado al acabar el acto que el pueblo catalán no callará "ante la injusticia" que supone que "haya presos políticos y exiliados", y ha lamentado la actitud del PSOE y Unidas Podemos con respecto a la falta de diálogo con el Govern.

También ha reprochado que ambos partidos no se hayan puesto de acuerdo para formar un gobierno de izquierdas en España, y ha apuntado que "Cataluña les pone delante de un espejo" en el que se ven reflejadas "sus propias debilidades y contradicciones".

Con respecto al requerimiento judicial para que el presidente Torra descuelgue la pancarta del Palau de la Generalitat, ha afirmado que, "decida lo que decida él sobre esta cuestión, tendrá el apoyo de ERC".

Laura Borràs, portavoz de JxCat en el Congreso, ha reprochado que los Jordis sigan encarcelados dos años después y se ha mostrado convencida de que la ciudadanía catalana seguirá defendiendo "la libertad de todos los presos políticos y exiliados".