Los 27 instan a May a justificar los motivos para un aplazamiento del Brexit

Londres ve riesgo de "parálisis del Brexit"

Los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 han instado este lunes al Gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, a justificar los motivos por los que Londres solicitaría aplazar el Brexit y han rechazado avanzar su preferencia por una extensión más corta o más larga del Artículo 50, que regula el proceso de salida de un país del bloque.

"Antes que un Brexit duro, tiene sentido intentar ganar la última etapa en lugar de enfrentarse a lo que significa un Brexit: muchas desventajas para ambas partes", ha defendido el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, a su llegada a la reunión con sus homólogos de la UE, donde el Brexit dominará la agenda "en los pasillos".

El jefe de la diplomacia alemana ha evitado pronunciarse sobre las condiciones bajo las que los 27 estarían dispuestos a aplazar el Brexit, si Londres lo pide. "Es algo que tenemos que ver ahora", ha asegurado, dejando claro que los europeos tienen que "saber qué quieren los británicos" antes y "el objetivo eventual de la extensión".

Maas ha dejado claro que cuanto más "se alargue" el aplazamiento del Brexit "más difícil será", al ser preguntado si la extensión podría prolongarse más allá de las elecciones europeas del 23 al 26 de mayo.La ministra de Exteriores de Austria, Karin Kneissl, ha criticado que "faltan aclaraciones de Reino Unido sobre los próximos pasos" y ha reconocido sentirse "un poco irritada".

Aunque compete a Londres aclarar el plazo para postergar el Brexit, la austriaca ha recordado que en Reino Unido "no hay deseo de participar en las elecciones europeas" y si hay una extensión "larga" de un año como ha planteado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se planteará "un gran dilema en términos de legitimidad democrática" si Reino Unido participa en los comicios y luego sale del bloque.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha considerado por su parte que si Reino Unido quiere "de verdad" abandonar la Unión Europea su Parlamento debe levantar el veto que mantiene al acuerdo de divorcio que hay sobre la mesa o, de lo contrario, su salida del club comunitario "irá para largo", al tiempo que ha considerado "bastante difícil" decir a los británicos que "no tienen derecho a votar" en las elecciones europeas si Reino Unido sigue siendo miembro "de pleno derecho" en la UE en mayo.

"No quieren un desacuerdo, no quieren repetir el referéndum, no quieren irse sin acuerdo. Esto entiendo que significa que quieren otro tipo de acuerdo. Tendrán que modificar algunas de sus líneas rojas", ha defendido el jefe de la diplomacia española, que ha asegurado descargado que Gibraltar vaya a ser un problema para un eventual aplazamiento del Brexit. "Olvidaros de Gibraltar. Sobre Gibraltar se ha resuelto todo", ha dicho.

"No estamos en contra si Londres pide una extensión. Pero ¿para hacer qué? Este es el problema real. Qué tipo de elementos concretos estarán en la mesa para ver la evolución posible", ha explicado el ministro de Exteriores belga, Didier Reynders, que ha recordado que claro que están listos "para reaccionar en caso de un no acuerdo" aunque "lo mejor" sería aprobar el Tratado de Retirada negociado. "Esperamos algunas ideas nuevas de Londres", ha remachado.

"Estamos aquí para ayudar a los británicos a encontrar una solución y para evitar un no acuerdo", ha agregado el ministro luxemburgués, Jean Asselborn, que ha asegurado estar "totalmente a favor" de un aplazamiento si es para encontrar "una solución" y Londres presenta "un plan" sobre los próximos pasos. También su colega maltés, Carmelo Abela, ha dicho que Malta apoyará un aplazamiento del Brexit pero Reino Unido aclarar "durante cuánto tiempo y cuál es la justificación para tal extensión".

"Una prolongación para hablar y volver a hablar del backstop no puede ser la solución", ha avisado el jefe de la diplomacia luxemburguesa en alusión a la salvaguarda para evitar la frontera rígida en Irlanda, al tiempo que ha dejado claro que "el asunto de (la participación de Reino Unido o no en) las elecciones al Parlamento Europeo es un tema serio".

El ministro de Exteriores lituano, Linas Linkevicius ha admitido la necesidad de evitar un Brexit caótico pedido no dar por hecha la extensión. "no está claro que el acuerdo esté hecho. Hay que negociárselo y (Londres debe dar) motivos claros", ha dicho, dejando claro que será "muy engorroso" si Reino se ve obligado a celebrar elecciones europeas en su territorio cuando se va a ir del bloque.

El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha asegurado que hay "señales alentadoras con cautela" después de que algunos diputados británicos "muy críticos" con el Acuerdo de Retirada "ahora lo respaldan" aunque queda "un enorme trabajo por hacer". "El riesgo de un no acuerdo se ha reducido pero no el riesgo de una parálisis del Brexit", ha avisado.