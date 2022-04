Los independentistas responderán con dureza en el Congreso ante el espionaje

Los portavoces de los partidos nacionalistas catalanes, la CUP, PDeCat y JxCat, han anunciado que responderán con dureza en el Congreso ante el presunto espionaje de sus dirigentes tras su reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en la Cámara Baja y han exigido responsabilidades y explicaciones.

En ruedas de prensa consecutivas, han señalado que no basta con la comisión de investigación que ya han solicitado junto con ERC y Bildu y que tiene que derivar en dimisiones o ceses de las personas que han hecho y encubierto las escuchas, por lo que también pedirán comparecencias de los posibles responsables.

Ferran Bel, del PDeCat, y los portavoces de la CUP, Mireia Vehí y Albert Botran, han dicho que se deberían implicar los servicios jurídicos de la Cámara, ya que a través de sus móviles han podido acceder a documentos e información confidencial, así como la Presidencia del Congreso.

Bel ha agregado que la relación con el Gobierno ya no va a ser la misma, pero ha precisado que eso no implica que vayan a votar a todo no de lo que envíe el Gobierno al Congreso, como en el caso del plan anticrisis por la guerra en Ucrania, mientras que Vehí a alertado a ERC sobre su presencia en la Mesa de Diálogo tras lo sucedido.

Tanto estos portavoces como la de JxCat, Miriam Nogueras han insistido en que necesitan explicaciones y conocer hasta cuándo se han extendido las escuchas de sus teléfonos y durante qué período.