Los independentistas piden a Dolores Delgado que los fiscales no influyan en las causas

Los partidos políticos han intervenido despúes del planteamiento de Dolores Delgado. El 'procés' y los políticos presos han estado presentes en todas las intervenciones de los grupos independentistas como la CUP, Junts Per Cataluña y el grupo republicano. Piden que la Fiscalía General del Estado no tenga ideología y cambien con respecto a los cargos ocupados en otras legislaturas.

Mireia Vehí, portavoz de la CUP en el Congreso, pregunta sobre el delito de sedición

La portavoz de la CUP en el Congreso ha preguntado a Dolores Delgado que cuál será el enfoque con respecto al delito de sedición. Vehí ha explicado que desde su partido la posición es que este delito "requiere un posicionamiento de la jerarquía del orden del Estado". Además, le ha transladado la responsabilidad de utilizar el derecho como una "apisonadora".

También ha insistido en que volverán a defender la autodeterminación, "lo volveremos a hacer las veces que haga falta, la defensa de una autodeterminación que tiene que ver también con los derechos y la defensa de actividades colectivas para el resto del Estado”.

Jaume Alonso Cuevillas, diputado de JxCat, le ha pedido imparcialidad

El diputado de Junts Per Cataluña le ha pedido a la que será la Fiscal General del Estado que no se dejen llevan por sus ideologías, "los fiscales es lógico que las tengan pero no pueden influir en las causas".

Cuevillas ha hecho referencia al 'procés' y ha dicho que "la solución es política y no judicial, lo que deberíamos evitar es que los fiscales deben ser imparciales y aparentarlo de forma especial".

También le ha hecho la petición de que "está en sus manos dar las instrucciones necesarias", para que las causas no se eternicen en las causas.

Carolina Telechea, del Grupo Republicano, no quiere que la fiscalía defienda intereses particulares

La diputada en el Congreso por Esquerra Republicana ha preguntado a la exministra de justicia en la protección de los menores no acompañados porque "hasta ahora la fiscalía no ha actuado".

Y también ha tenido palabras para los políticos independentistas presos, en concreto a Oriol Junqueras. Telechea le preguntó a Delgado sobre qué le falta en la justicia a España porque en las sentencias europeas declaran la inmunidad de Junqueras. Quiere que la Fiscalía General del Estado no actúe en contra de sentencias europeas.