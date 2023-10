Los incidentes de odio por motivos políticos se reducen un 40,7% en Euskadi

Erkoreka destaca, en respuesta a las críticas del PP, que este tipo de conductas está en "claro" retroceso respecto al año anterior

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha destacado que los incidentes de odio por motivos "específicamente políticos o ideológicos" se han reducido de forma "clara" este año en Euskadi respecto al anterior, al pasar de 2,7 a 1,6 incidentes por mes (-40,7%).

Erkoreka ha aportado estos datos en respuesta a una pregunta que le ha planteado el PP en el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco.

El parlamentario 'popular' Carmelo Barrio ha recordado que en las últimas semanas se han producido en Euskadi actos violentos como los ataques con pintura en Vitoria-Gasteiz a la tumba de Fernando Buesa -- el dirigente socialista asesinado por ETA en 2000--, la aparición de dianas contra dirigentes políticos en Eibar, o la quema de maquinaria para la construcción del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Renteria.

Barrio ha pedido a Erkoreka que explique qué medidas va a tomar para esclarecer estos hechos y para descubrir a los autores de unos ataques "que mancillan a las víctimas" y atentan contra "los símbolos que nos unen a los demócratas".

El consejero de Seguridad ha recordado a Barrio que el ataque contra la tumba de Buesa está siendo investigado "desde el principio" por la Policía Local de Vitoria-Gasteiz, que es la "competente" en este caso y que --según ha dicho-- "próximamente" podría aportar datos sobre las diligencias practicadas.

ATESTADO TERMINADO

Asimismo, ha informado de que el ataque contra maquinaria para la construcción de la infraestructura del TAV en Renteria está siendo investigado por la Ertzaintza, y que el atestado se pondrá "pronto" a disposición judicial.

En el caso de las pintadas amenazantes aparecidas en Eibar, ha explicado que no se han abierto diligencias policiales al no haberse registrado denuncia alguno. No obstante, ha precisado que "eso no significa que no se esté llevando a cabo una investigación indirecta".

"NO ES CIERTO"

Erkoreka también ha querido precisar que "no es cierto" que, tal y como mantiene el PP, "los incidentes de odio por motivos específicamente políticos o ideológicos se estén incrementando en Euskadi este año".

El consejero ha explicado que estos incidentes sí aumentaron el año pasado, al pasar de 1,9 a 2,7 por mes. No obstante, en lo que va de 2023, la tasa mensual de incidentes de este tipo se sitúa en 1,6. "Por lo tanto, no es un fenómeno acentuado de este año, sino que está relajándose", ha manifestado.