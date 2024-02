El 47% de los humedales españoles se encuentra en una situación de conservación "desfavorable", según Global Nature

Los expertos alertan que, en términos de contaminación, l'Albufera de València está "tan mal como Doñana"

El informe 'Zonas húmedas y sus amenazas' de la Fundación Global Nature revela que el 47 por ciento de los humedales españoles se encuentran en una "conservación desfavorable" o han desaparecido, una situación que desde la entidad medioambiental han calificado de "alarmante".

Así lo ha manifestado el director de la Fundación Global Nature, Eduardo de Miguel, en la presentación de este documento que ha tenido lugar este miércoles en València en el marco de la conferencia internacional 'Conservación y gestión de humedales frente al cambio climático'. En el acto también han participado el coordinador de humedales de Global Nature, Antonio Guillem, y el catedrático de Ecología de la Universitat de València (UV), Antonio Camacho.

Este informe supone un "hito" en la catalogación de la situación de los humedales, ya que aúna toda la información disponible sobre estos ecosistemas en el Inventario Español de Zonas Húmedas (IZEH), las bases de datos de las comunidades autónomas y la lista RAMSAR de protección internacional.

En este sentido, De Miguel ha criticado que el IZEH no recoge todos los humedales, ya que deja fuera "a ocho de cada diez" espacios naturales. Al mismo tiempo, ha denunciado que este catálogo del Ministerio refleja "estados de conservación que no se corresponden con la realidad" y han puesto el ejemplo de humedales como Doñana, un espacio donde "oficialmente no ha cambiado su estado, pese a la grave crisis que sufre". "Solo el 13% de los censados no están alterados", ha añadido.

COMUNITAT VALENCIANA

Respecto a la Comunitat Valenciana, que "sí ha hecho los deberes" en cuanto a la catalogación de estos sistemas, el informe incluye los 53 humedales que forman parte del IZEH y la actualización de siete nuevos espacios naturales que realizó la Generalitat en septiembre de 2023. De ellos, la entidad medioambiental ha precisado que diez están "muy alterados" y 14 se encuentran "alterados".

Con el objetivo de buscar una "solución conjunta" de manera "urgente" para mejorar el conocimiento sobre el estado de estos espacios naturales, Global Nature ha instado realizar "una apuesta de futuro sólida" con la creación de un Observatorio de Humedales. "La conservación y la recuperación de los humedales está íntimamente relacionada con la salud y el bienestar de los humanos", ha agregado.

"REVERTIR ESTA SITUACIÓN ES MUY DIFÍCIL"

Por otro lado, Guillem ha asegurado que l'Albufera de València se encuentra en unas condiciones "no tan favorables" como reflejan las bases de datos oficiales y que la situación de la laguna "es mejorable". "Se hace mucho trabajo, pero no es suficiente", ya que el humedal valenciano se encuentra en entre el 47% de los espacios catalogados como "conservación desfavorable".

Del mismo modo, Camacho ha resaltado el papel de los humedales en la mitigación del cambio climático por sus características que les permiten ser "muy influyentes en el balance de los gases de efecto invernadero entre los acuíferos y la atmósfera".

En esta línea, ha defendido la conservación de estos espacios porque cuando "están sanos son capaces de ayudarnos, pero cuando están degradados generan más gases de efecto invernadero". "Un buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos nos ayuda a mitigar el cambio climático", ha sostenido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para finalizar, Camacho ha puesto el foco en l'Albufera de València y a su recuperación tras el "colapso ecológico" sufrido en las décadas de los 60 y los 70. "La agresión que hicimos a la laguna cuesta mucho de recuperar, revertir esta situación es muy difícil", ha apuntado, al tiempo que ha puesto en valor las acciones destinadas a la conservación del humedal.

"L'Albufera no está tan moribunda como Doñana", ha afirmado, aunque ha precisado que, en términos de contaminación, está "tan mal" como la laguna andaluza, e incluso en la comparativa de masas de agua la situación es "igual de mal, o en algunos momentos hasta peor".