Los hoteles de Sevilla prevén más de un 70% de ocupación media para despedir el año

Los hoteles de Sevilla prevén más de un 70% de ocupación media este fin de semana para despedir el año y recibir el 2024 en nuestra ciudad. Si bien estas fechas se sitúan en "la dinámica de una semana normal", la previsión es que el número de pernoctaciones sea considerable, "con una ocupación bastante alta en el Centro y luego, conforme nos vayamos alejando del Casco Histórico, irá disminuyendo".

En comparación con otros fines de semana de este mes de diciembre, como el pasado de Navidad, "el hecho de vender la cena o el cotillón, o la cena con cotillón y con el alojamiento, posibilita que los hoteles que ofertan estos paquetes tengan, como es lógico, ocupaciones más altas", tal como afirma el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla (AHS), Manuel Córnax, en declaraciones a Europa Press.

En cuanto a la ocupación que se espera este fin de semana, para cada establecimiento hotelero un mismo porcentaje puede ser positivo en mayor o menor medida. De este modo, "para un hotel de cinco estrellas, con un precio muy alto, un 60% es mucho", mientras que para un negocio hotelero de tres estrellas, "con una capacidad muy alta, es muy poco"; de ahí que desde el sector prefieran no generalizar "sin tener la información del conjunto".

En lo que respecta al balance de este 2023, el sector asegura que aunque no tienen aún un porcentaje de ocupación anual, "--no lo habrá con seguridad hasta finales de enero y el Instituto Nacional de Estadística (INE) lo dé en febrero--", se espera superar las cifras de 2019, en la prepandemia, que fue calificado como "el mejor año", vaticina Córnax. No en vano, el pasado Puente de la Inmaculada se registró en Sevilla una ocupación media del 75% y tras el verano se contabilizó un porcentaje del 61,6%, lo que supone que el dato final será muy positivo.