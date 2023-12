El 99% de los hogares de la provincia cuenta con conexión a Internet y el 58% aún tiene teléfono fijo

Más de 496.000 hogares en la provincia de Cádiz cuenta con banda ancha o acceso a Internet, siendo éste el 99% del total, donde además en el 100% de las viviendas gaditanas cuentan con algún tipo de teléfono móvil, según los resultados de la Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los hogares de Andalucía correspondientes al periodo 2020-2023 del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía publica, consultados por Europa Press.

Cabe reseñar que en de los 501.143 hogares de la provincia sólo el 52,58% cuenta con teléfono fijo y el 76,2% dispone de algún tipo de ordenador, ya sea de sobremesa o portátil. Las viviendas que sólo cuentan con conexión solo a través de banda ancha móvil

El 94,5% de los gaditanos de 16 a 74 años (1.048.000 personas) ha usado Internet en los tres últimos meses y el 54,1% ha realizado alguna compra online en ese mismo periodo. Además, el 48,31% de los internautas de entre 16 a 74 años (991.863) ha usado este año un ordenador portátil para conectarse a la red y el 93% lo ha hecho a través del teléfono móvil.

Las opciones que menos se utilizan para navegar por Internet son las tabletas (30%) y los ordenadores de sobremesa, en un 31% de los casos. Siguiendo con el uso de Internet de los gaditanos, las opiniones sobre la confianza que le genera esta red casi se igualan, siendo un poco mayor los que tienen bastante confianza en ella, un 54,24% frente al 42,16% que tienen poco o nada.

De los 1.048.000 de gaditanos de entre 16 y 74 años, el 56,5% reconoce haber visto información que consideró falsa o dudosa en Internet, aunque sólo el 29,5% comprobó la veracidad de dicha información. Por contra, el 38% asegura no haber visto informaciones falsas en la red. Además, el 18,4% de los gaditanos optaron por no verificar las informaciones por conocer que la información o la fuente no eran fiables.