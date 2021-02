Los grupos parlamentarios en Murcia, tras consultar la lista de vacunados, confirman que hay altos cargos

Los diputados regionales del PSOE, Podemos y VOX que han tenido acceso este viernes a las listas de vacunados en la Región de Murcia han explicado que la consulta ha servido para confirmar la vacunación indebida de altos cargos.

Cabe recordar que, tras la solicitud de información el Gobierno regional comunicó a la Mesa de la Asamblea Regional el carácter reservado de los datos solicitados. En concreto, los cuatro diputados que han podido consultar los datos han recibido previamente una notificación en la que se les advierte que la información solicitada tiene la condición de "carácter personal".

"En especial, los datos referentes a la vacunación tienen la consideración de datos de historia clínica, relacionados con la salud y, por tanto, se encuentran especialmente protegidos", según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

De acuerdo al reglamento de la Asamblea, los diputados han sido advertidos de que disponían del acceso directo a la información, pudiendo tomar notas, pero no podían "obtener copia ni actuar acompañado de ningún asesor, ni divulgar la información, siendo de aplicación la normativa de protección de datos de carácter personal". El incumplimiento podía conllevar la aplicación de las normas de disciplina parlamentaria, según el escrito.

EL PSOE LO TACHA DE "PARIPÉ"

En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional ha criticado que la lista de vacunados que le ha proporcionado la Consejería de Salud a los parlamentarios para su revisión era un "caos indescriptible", por lo que el acto ha sido "un paripé, una cortina de humo que solo ha servido para confirmar la vacunación indebida de cargos públicos".

El PSOE ha criticado que se ha encontrado un listado "imposible de descifrar y con una absoluta falta de transparencia, como viene siendo habitual en el Gobierno regional". A su juicio, esta es una prueba más "de la sinvergonzonería, de cómo el Partido Popular trata a la Región de Murcia como si fuera su cortijo", y ha criticado que "se ríen de todos nosotros y es inadmisible".

PODEMOS: "OCULTAN DELIBERADAMENTE DATOS"

La portavoz regional de Podemos, María Marín, ha coincidido en tachar de "paripé" y como "auténtica vergüenza" la consulta, en la que no han podido ver la "lista de vacunados VIP", por lo que ha acusado al Gobierno regional de "ocultar deliberadamente los datos".

Marín ha denunciado que la consejería "no nos ha mostrado esa lista, sino la que componen los 52.000 vacunados en la Región de Murcia, les correspondiese o no". Además, según ha revelado la diputada, el sistema informático con el que podían consultar el listado --una hoja de Excel-- no permitía realizar búsquedas, y además no contenía los nombres de las personas vacunadas, "lo que convertía el acceso a cada dato en una carrera de obstáculos, una ginkana destinada a cansarnos y que nos demos por vencidos".

VOX: "NO HEMOS OBTENIDO GRAN INFORMACIÓN"

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Vox, Mabel Campuzano, ha lamentado que, dadas las condiciones en las que se han ofrecido dichos datos, "no hemos obtenido gran información".

"Nuestras expectativas sobre la visita a la Consejería de Salud eran bajas, y la visita las han confirmado", según Campuzano, quien ha criticado que han recibido "un puzzle en el que cada Diputado disponía de una pieza: una lista ordenada por centros de vacunación; otra por cargos y por nombre".