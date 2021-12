Los grupos parlamentarios achacan al PP su falta de colaboración en Kitchen

Los portavoces parlamentarios han achacado al PP su falta de colaboración para esclarecer lo ocurrido en la operación Kitchen, lo que se ha puesto de manifiesto en la comisión de investigación, que ayer concluyó con las declaraciones del expresidente Mariano Rajoy.

El PSOE cree que las comparecencias han tenido valor porque han demostrado que hay una trama de corrupción "instalada en la estructura" del PP y el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha criticado la falta de colaboración del partido que lidera Pablo Casado con la justicia para poder esclarecerla.

"Nos hubiese gustado más y mejor colaboración del PP, siendo conscientes de que han utilizado recursos públicos para destruir pruebas y ayer con Rajoy dejó claro cómo niega todas las investigaciones que están en marcha y no responde a un ejercicio de responsabilidad", ha recalcado.

Unidas Podemos considera que la Comisión Kitchen ha aportado "mucha información y ha ayudado a entender muchas aristas" de la trama de presunta trama de corrupción y su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha recordado que se trata de un caso inédito, nunca ocurrido en otro país europeo.

Ha indicado que el Ministerio del Interior "cometía actividades delictivas, que no tenían que ver con proteger a los ciudadanos sino con sustraer pruebas contra el PP", lo que es "algo peligrosísimo para la democracia".

Respecto a la comparecencia de Rajoy, ha señalado que es "bastante vergonzoso" que mintiera "numerosas ocasiones negando la existencia de una caja B" del partido o su conocimiento de la operación.

Para el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha demostrado que el PP utilizó el Ministerio de Interior para destruir pruebas en contra del partido "y esto lo dicen los jueces, los fiscales, la policía y me sorprende cuando algunas opiniones dicen que hay mucho ruido y no se ha entendido nada y no es cierto".

Rufián ha recordado que altos cargos policiales y responsables políticos han reconocido que se les mandó "espiar y difamar" o incluso "otro reconoció que la Casa Real fue una preocupación para el Estado durante muchos años".

Al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, le defraudó "profundamente" la comparecencia de Rajoy, quien dio "una serie de argumentos absolutamente peregrinos para quien es una persona de reconocida prestigio" y la ha calificado de "burla".

Se quedó "estupefacto" cuando el expresidente dijo que no creía en las comisiones de investigación, ni en algún artículo de la Constitución, relativos a estas comisiones.

"Rajoy negaba lo que es innegable" y "negó la verdad", ha denunciado el diputado de JxCat Josep Pagès i Mass, que ha recalcado que quien informa del uso ilegítimo de recursos humanos y materiales del Ministerio del Interior es la Policía Nacional, la Fiscalía o el juez García Castellón y hay tres sentencias que dicen que el PP tuvo una caja B.

"Hay laguna que siguen siendo lagunas" tras el paso de los comparecientes por la Comisión Kitchen, según la portavoz de EH Bildu, Martxe Aizpurura, para quien son un paradigma las declaraciones de Rajoy.

En su opinión, "la corrupción sigue campando a sus anchas" y ha advertido que, si no se revierten estas actitudes, afectará a la democracia.

Ferran Bel (PDeCAT) ha denunciado la "perversión absoluta" de las comisiones de investigación que ha llevado a que nadie se las tome en serio: ni los comparecientes, ni los diputados, ni la ciudadanía que las asemeja a un "circo mediático estéril e inútil". Y ha afeado el "rostro" que le echan algunos, algo que no circunscribe en exclusiva a lo vivido ayer.

Para la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, la Comisión ha puesto de relieve que "la malversación de los fondos públicos, la financiación ilegal de los partidos ha sido una practica desde la transición hasta hoy", pues si hoy se investiga al PP, también "han tenido casos" el PSOE o CIU en el pasado.

El diputado de Compromis, Joan Baldoví, ha indicado que ha servido para "comprobar la desfachatez de algunos", especialmente de Rajoy, de quien ha dicho que es "un caradura o un perfecto inútil", al negar cualquier conocimiento sobre el caso.

Para el diputado del BNG Néstor Rego es "portentoso" que el expresidente pudiese ser presidente "cuando no se enteraba de nada", y ha recalcado que los tribunales aunque sea parcialmente han ido avalando la trama corrupta del PP.