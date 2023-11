Los grupos dispuestos a "escuchar" las propuestas del PSOE en la negociación presupuestaria que arranca este viernes

La negociación para sacar adelante el Presupuesto de 2024 arranca este viernes y los grupos parlamentarios han mostrado su intención de acudir a la misma con intención de "escuchar" las propuestas del PSOE.

Así lo ha indicado el portavoz del PP, Luis Venta Cueli, que ha manifestado que "lo primero es ir a escuchar y a partir de ahí saber cuales son las líneas maestras".

No obstante no se ha mostrado muy confiado en que se pueda llegar a un acuerdo. "Si la filosofía de Barbón y su Gobierno es la mostrado hoy en la junta de portavoces pues posiblemente no habrá acuerdo", ha indicado .

Desde el Grupo Mixto, el diputado de Foro Adrián Pumares, ha manifestado que irán a la negociación con propuestas en materia de fiscalidad, porque su grupo cree que hace falta una reforma fiscal amplia y ambiciosa.

"Sabemos que esa reforma no va ser posible y por eso hemos sido quirúrgicos y hemos propuesto una serie de reformas para rebajar la carga fiscal a los asturianos", ha indicado.

Por su parte, desde Podemos, Covadonga Tomé ha destacado que de lo que se trata es de "construir" y ha celebrado que Adrián Barbón por fin verbalice que lo que ella lleva semanas diciendo. "Si de verdad quiere sacar adelante presupuestos progresistas debe pactar con nosotras y no con ninguna otra fuerza", ha dicho Tomé.

Covadonga Tomé ha manifestado que por parte de Podemos acudirá a la negociación presupuestaria acompañada por Xune Elipe, Laura Tuero, Cristina Tuero y Charo Linares.