Los famosos que apuestan por la pasarela de la moda infantil

MADRID, 2 (CHANCE)

Tras el éxito de la MBFWM y de todos los desfiles que se han celebrado fuera de IFEMA, siguen sucediéndose los desfiles que ponen más de relevancia que nunca la gran producción española de la moda donde se tocan todos los palos. SIMOF, es una de las grandes citas. La Salón Internacional de Moda Flamenca cumple sus 25 años y la capital hispalense lo está celebrando por todo lo alto junto con los Goya que se celebran también en Sevilla este fin de semana. A todos estos desfiles se suma la tradicional pasarela FIMI que se ha ganado un respetuoso hueco en el mundo de la moda.

La Feria Internacional de la Moda Infantil y Juvenil, celebra su nada más y nada menos que, 88ª edición mostrando al mundo las propuestas en moda de las marcas más punteras del panorama nacional e internacional para la próxima temporada OI / 2019-2020.

Más de 200 firmas conforman la exposición comercial de esta nueva edición de FIMI, la mayoría de ellas nacionales que descubren su buen hacer, calidad y diseño de sus colecciones. A ellas se suman otras extranjeras procedentes de Alemania, Argentina, Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Turquía que buscan introducirse en el mercado nacional.

Feria Valencia e IFEMA coorganizan por primera vez la Feria Internacional de la Moda Infantil y Juvenil y en ella se encuentran todos los estilos para vestir a los más pequeños: clásicos, clásicos renovados o románticos de importantes firmas que acuden edición tras edición a mostrar sus colecciones como Abel & Lula by Mayoral, Belán, Canadá House, Foque, JV José Varón, Oca Loca, Tuc Tuc o Yoedu; otras firmas extranjeras como las italianas Please; Birba y Trybeyond del grupo Mauli, o las portuguesas Laranjinha, Play Up o Ponto por Ponto. Otras firmas presentan colecciones mucho más vanguardistas, minimalistas o eco friendly como Arsène et les Pipelettes, Dimelo Hilando, Jim & Lucy, Maison Lex, Message in the Bottle, Osamore, Plumetti Rain, o los plumíferos de la firma polaca Fluff.

Pero el momento más atractivo de FIMI es su Pasarela FIMI KIDS FASHION WEEK por la que esta edición desfilan un total de 14 firmas entre las que se encuentran grandes diseñadores nacionales como las fieles a la pasarela Agatha Ruiz de la Prada y Nieves Álvarez con su marca N+V Villalobos + Nieves Álvarez, y esta vez se suma el reconocido diseñador valenciano Francis Montesinos que se estrena, tanto en la exposición comercial como en la Pasarela, con su primera colección de moda infantil de ceremonia 'En Alas de las Hadas' de la mano de la firma Creaciones Alber.

Así, numerosos rostros conocidos se han dado cita en esta 88 edición de la FIMI y hasta Ifema han acudido rostros como una de las mayores gurús de la moda nacional como es Naty Abascal o a Cari Lapique, una incondicional de la moda, de sus queridas Nieves y Naty y como no de la moda infantil.

Teresa Baca, las periodistas Carme Chaparro y una embarazadísima Isabel Jiménez no podían faltar a la cita en la que vimos también a Mónica Hoyos o a José Ortega Cano junto a su mujer, la diseñadora Ana María Aldón, que también ha hecho ya sus pinitos haciendo looks similares para su marido y su hijo José María Junior.

Marián Ávila, la primera modelo internacional española con síndrome de down, que veía el pasado año cumplir su sueño y desfilar en Nueva York se le podía ver esta semana junto a Cósima Ramírez y con Hannibal Laguna en la MBFWM y en los desfiles de la FIMI. Allí del front row no podía evitar disfrutar y emocionar animando a Sofía otra modelo infantil con su misma capacidad especial, como diría el también down Pablo Pineda, que aparecía en la pasarela con mucho arte. Ellas no han sido las únicas de la semana, porque Roscón el hijo de Samantha Vallejo-Nágera también se convertía en la estrella del desfile de Charhadas. Sin duda, está siendo la semana de estos chavales como la de Gloria Ramos, que con su personaje de Collantes está nominada a actriz revelación en los Premios Goya.

Marián Ávila disfrutaba de lo lindo viendo a Sofía y al resto de sus compañeros, desfilar para Nieves Álvarez, que desfilaba con su colección N+V Villalobos + Nieves Álvarez. Por su parte, la presentadora de Flash Moda no podía estar más respaldada por la presencia de Naty Abascal que bien parecía salida de la colección de uno de los looks de Agatha Ruiz de la Prada, Sabiendo que los niños son color y son luz, la madre de Rafa y Luis Medina llegaba vestida con una gran explosión de color con un traje en amarillo flúor y un camisa en tonos verde menta muy a juego. Por su parte, Nieves, como estaba de trabajo, se bajó de los tacones y sorprendió con su look de trencitas y sus sneakers en gliter. Una puesta en escena por todas las parte muy acorde para hacer brillar a los verdaderos protagonistas... los más pequeños.